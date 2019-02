Cientos de turistas varados en Machu Picchu por protesta de agricultores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los campesinos impidieron la circulación de los trenes al colocar palos y piedras en la vía férrea, la principal ruta utilizada por la mayoría de turistas que viajan a conocer la joya arquitectónica del imperio incaico.



Los bloqueos provocaron que cientos de turistas se quedaran varados en la estación inicial de Ollantaytambo a la espera de que la ruta fuera despejada para poder llegar hasta las ruinas de Machu Picchu como tenían previsto, informaron medios locales.



La huelga está convocada por la Junta de Usuarios de Riego y la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (Fartac) y también llevó al bloqueo de distintas carreteras de la sureña región andina de Cusco.



Los manifestantes también bloquearon este lunes un puente en la localidad de Urcos, lo que llevó a un imprudente conductor a intentar pasar por un puente temporal que estaba en proceso de desarmado y que cedió ante el peso del vehículo.



También se registró la quema de una caseta de peaje en el municipio de Anta, donde no fue detenida ninguna persona, según reportó a la emisora RPP Noticias el general Héctor Loayza, director de la Macroregión Policial Cusco-Apurímac.



La protesta exige al Gobierno que atienda las demandas de las comunidades campesinas de Cusco ante el bajo precio de los productos y que el Estado cubra las pérdidas provocadas por los fenómenos meteorológicos.



Los huelguistas también piden declarar en emergencia el sector agrícola de Cusco y no privatizar los recursos acuíferos de la región, demandas que planean replicar próximamente si no se entabla negociaciones con las autoridades.