Cinco claves para administrar una flota de camiones en Estados Unidos

Hoy en día los inversores buscan seguridad financiera y jurídica, oportunidades de primer nivel y negocios con 25% a 30% aproximado de rentabilidad anual en dólares. Invertir en una flota propia de camiones en Estados Unidos es una opción segura y conveniente si se gestiona con una empresa de confianza que tenga trayectoria reconocida como Jag Express Corporation.



El verdadero reto que se presenta después de invertir en una flota logística propia, es su gestión dentro de un mercado que día a día crece y se vuelve más competitivo.



Si bien Estados Unidos ofrece todas las posibilidades para invertir y crecer, sus dinámicas son propias de un mercado líder a nivel mundial, por tal motivo, las empresas exitosas en ese país recorrieron un camino exigente dejándoles procedimientos y un know how que no se compara con ninguna otra.



Es en este punto donde radica el mayor beneficio de asignar la gestión y administración de su flota de camiones a una compañía ya establecida, con un lugar ganado dentro de la cadena empresarial del país donde invierte. Contratar los servicios de una gestora logística como Jag Express Corporation implica una serie de beneficios que pueden ser fundamentales para una compañía.

1. Productividad

Uno de los activos más importantes de una empresa como parte de la industria logística, es la calidad y productividad de sus conductores y maquinarias. Ya contando con los vehículos más competitivos del mercado, una gestora logística con experiencia tiene los métodos adecuados de selección de recursos humanos indicados en cada tarea.

2. Disminución de costos en personal

Tener personal a cargo implica costos de selección, capacitación del equipo, seguimiento y remuneración. En este sentido, al contratar un especialista, el dueño de la flota de camiones no tendría que ocuparse de estos costos, ya que el equipo administrativo de Jag Express Corporation se encarga de manera eficiente del manejo de la empresa.



3. Conocimiento de Protocolos internacionales de seguridad

Actualmente existen diversos protocolos para disminuir los casos de siniestros en la jornada laboral. Jag Express Corporation los conoce, domina y se especializa en tener al personal preparado con estas medidas para que la seguridad sea una garantía constante del día a día.





4. Tecnología vanguardista

Las mejores compañías de gestión de logística cuentan con sofisticados sistemas de control de flotas para monitorear la locación y rendimiento de sus vehículos, controlando los costos de cada recorrido mientras generan beneficios en la productividad de sus operaciones. Lo cual se traduce en más ganancias.





5. Conocimiento del territorio

Las empresas de gestión logística ya establecidas con éxito en Estados Unidos, como la que le se ofrece, conocen el territorio que recorren y las carreteras que comunican al país, por las cuales viajan más de 170.000 camiones diarios. Conocerlas permite planificación, resolución de problemas y mejor desempeño de la jornada. Esto sin dudas, aunque a primera vista pueda no parecerlo, es el plus más importante que tienen estas corporaciones a la hora de la ejecución cotidiana y la gestión de sus camiones.



Jag Express Corporation ofrece eficiencia a la hora de los procesos, mitigación de riesgos y costos para lograr una mayor rentabilidad, contando con un equipo de alto rendimiento para convertir su inversión en un gran negocio. Su comercializadora es American Growing Business, y para más información se puede visitar su página web