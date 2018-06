Citroën y Peugeot analizan nuevo proyecto de inversión

De la mano del Grupo PSA, que el año pasado cerró una alianza estratégica con EASA (que reúne a Afsa y Oversil, empresas representantes locales de Peugeot y Citroën, respectivamente), y la planta de Nordex, la industria automotriz asumió el desafío de seguir creciendo a partir del ensamblaje de vehículos comerciales, como resultado de una inversión de US$ 20 millones.



Uruguay ha exportado desde agosto del año pasado 2690 vehículos, entre Peugeot Expert y Citroën Jumpy, por un valor de US$ 39 millones. El 59% de las ventas externas tienen como destino Brasil con un volumen de negocios por US$ 23 millones y Argentina capta el 41% con US$ 16 millones.



El plan de negocios está en revisión al alza. Del ensamblaje de 2500 vehículos por año proyectado, ya se pasó a 5000 para 2018 con el armado de 20 unidades por día. Sin embargo, el dirigente empresarial no descarta alcanzar los 7000 vehículos anuales en 2019.



“Cuando realizamos el proyecto industrial teníamos previsto colocar un 80% de los vehículos en Argentina y 20% en Brasil, sin embargo nos encontramos que el vehículo tuvo una buena receptividad en ventas en el mercado brasileño, inclusive se ha generado una corriente de simpatía por su conveniente funcionalidad y prestaciones como vehículo comercial, de modo que a partir de marzo 2019 el objetivo es lograr ensamblar 30 vehículos por día”, dijo en diálogo con El País, Manuel Guelfi, presidente de la Cámara de Industriales Automotrices del Uruguay (CIAU) y general manager de Peugeot Uruguay.



Gulefi hizo hincapié la sostenibilidad de emprendimiento por “la extensa duración promedio que tiene el desarrollo de vehículos utilitarios en el mercado mundial y sobre todo regional, tal como ya ocurrió con la VW Combi”. Entre las fortalezas de Peugeot Expert y Citroën Jumpy, Guelfi señaló que “en seguridad son los únicos utilitarios cinco estrellas de Euro NCAP, el bajísimo consumo y mantenimiento motor Euro 6 con Urea, las excelentes presentaciones y con múltiples posibilidades de carrozados específicos, junto al funcional diseño, que le ha significado un gran éxito comercial en Europa donde es vendida también bajo la marca Toyota”.



El Grupo PSA adelantó que proyecta duplicar las ventas de los vehículos utilitarios livianos en la región, hasta alcanzar las 60.000 unidades en 2021.

El desarrollo local del Citroën Jumpy, Peugeot Expert y KIA Bongo en la planta de Nordex ha causado un efecto derrame de actividad sobre el sector de autopartes. Pese al nivel de actividad, la Cámara de Autopartes ha advertido sobre la pérdida de competitividad de Uruguay y la presencia cada vez más fuerte de Paraguay en la captación de emprendimientos.



También la situación económica de Argentina y las próximas elecciones nacionales en Brasil llaman a la cautela a nivel empresarial. “Argentina y Brasil tienen un gran potencial económico; las dificultades que hoy afrontan ambos países básicamente surgen en el plano político, que se van a ir solucionando con el avance de los meses”, afirmó el presidente de la CIAU.



Guelfi tampoco escapa al análisis de la situación a nivel local. “Uruguay que ha sido bendecido por su ubicación geográfica, contamos con operarios capacitados, hay estabilidad política, así como seguridad jurídica y fortalezas institucionales que son ventajas diferenciales valoradas”, sostuvo Guelfi, para luego señalar que es preciso no descuidar el nivel de competitividad del país y la dinámica de las relaciones laborales.



Ante el suceso del Citroën Jumpy y Peugeot Expert, el Grupo PSA, junto a sus socios locales, analiza las oportunidades para impulsar un nuevo proyecto de inversión, para el desarrollo de otros dos modelos dentro de los utilitarios, señaló Guelfi.



“El Grupo PSA está contentos con los resultados obtenidos y destacan las posibilidades que ofrece Uruguay con el régimen de promoción de las inversiones y el buen funcionamiento de todo el mecanismo de admisión temporaria”, concluyó el dirigente empresarial.