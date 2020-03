El comercio exterior chino cayó un 9,6% debido a la expansión del coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El comercio internacional de China, segunda economía mundial, cayó en los dos primeros meses del año un 9,6% interanual, debido en parte al parón al que el país asiático se ha visto sometido derivado de las medidas de prevención y control de la epidemia de coronavirus.



Los datos divulgados ayer por la Administración General de Aduanas muestran que en enero y febrero los intercambios comerciales de China con el resto del mundo se situaron en 4,12 billones de yuanes (equivalentes a US$ 594.351 millones).



Así, las exportaciones descendieron un 15,9% interanual hasta los US$ 294.287 millones, mientras que las importaciones bajaron un 2,4% hasta los US$ 300.059 millones, lo que arrojó un déficit comercial de US$ 6.144 millones.En el mismo período del año anterior se registró un superávit de US$ 42.337 millones. Por su parte, el comercio denominado en dólares cayó un 11%.



Desde la Administración General de Aduanas de China consideraron que “el descenso de las importaciones y exportaciones con el extranjero se vio afectado sobre todo por factores como la epidemia del nuevo coronavirus y la prórroga de las vacaciones del Año Nuevo chino”, que las autoridades decretaron como medida para prevenir la propagación de la enfermedad.



“Aunque la nueva epidemia de coronavirus ha tenido impacto en las importaciones y las exportaciones a corto plazo, el desarrollo del comercio extranjero de China es altamente resistente -agregó la fuente- y las empresas tienen una gran capacidad de adaptación y de desarrollo de mercado”.



Durante estos meses, argumentó el organismo, “las compañías han negociado de forma activa con sus socios extranjeros para ampliar los plazos de entrega de pedidos y trabajar horas extra a fin de completar estos pedidos”.



Asimismo, “el impacto de la epidemia es temporal y la tendencia positiva a largo plazo para el desarrollo del comercio exterior no ha cambiado”.



Las exportaciones chinas que más sufrieron fueron las de teléfonos móviles (con un descenso interanual de un 14,2%), la ropa y la industria textil (ambas con un 18,7 % menos), el calzado 18,8% menos, los juguetes (25,7% menos) y los productos plásticos (14,8% menos).