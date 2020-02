Comienzo de clases 2020: cuánto cuesta la canasta escolar y cómo ahorrar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la encargada de fijar el calendario escolar, el próximo 2 de marzo comenzará un nuevo año lectivo en Primaria, por lo que las instituciones de enseñanza ya comenzaron a dar las listas de útiles escolares.



Con el objetivo de que la vuelta a clases no sea agobiante para los padres y sus finanzas, El País realizó un relevamiento de precios de útiles escolares para poder armar la mejor canasta.



El análisis se basó en la comparación de precios de 39 artículos de la canasta escolar propuesta por el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para el comparativo se relevaron siete cadenas de supermercados: Ta Ta, Géant, Tienda Inglesa, El Clon, Disco, Devoto y Macromercado.



Al comparar los precios actuales con los relevados por el Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC) en 2019, se destaca que se registró un aumento de precios en la mayoría de los artículos y en la mayoría de los establecimientos, siendo la minoría aquellos artículos que bajaron sus precios, mientras que en otros no había información disponible para realizar la comparación interanual.



De los datos se concluye que las canastas escolares (si se toman los artículos propuestos por el MEF) van desde los $ 889 a los $ 1847 en los establecimientos relevados. De todas formas, puesto que algunos establecimientos comerciales no ofrecían los artículos seleccionados por el SIPC, se detallará a continuación qué útiles componen cada canasta.

Útiles escolares. Foto: Pixabay

En el caso de Ta Ta, una canasta compuesta por cuaderno rayado de 48 hojas marca Extreme, cuaderno rayado Papiros 96 hojas, sacapuntas Maped, cuadernola de 100 hojas Extreme, 48 hojas lisas Tabaré, 48 hojas cuadriculadas Tabaré, tres gomas Maped, marcador flúor Stabilo, hojas garbanzo Papiros, pack de 12 lápices de colores marca Teoría, marcadores gruesos Sylvapen, corrector Bic, juego de geometría Maped, pack de 12 lápices de colores largos Faber y 12 crayolas Acrilex, tiene un costo total de $1.260.



Al realizar la comparación interanual de los productos en este supermercado, se destaca que —para los artículos en los que hubo información para ambos años— se registraron seis útiles que subieron y tres que bajaron. En algunos casos el aumento fue de hasta $ 20 y la baja fue de hasta $ 24.



La canasta del Géant tiene un costo total de $ 1.423 y está compuesta por sacapuntas Maped, pack de 48 hojas lisas Tabaré y otro de hojas cuadriculadas de la misma marca, goma Maped, marcador flúor Stabilo, marcador flúor Bic, hojas garbanzo Caballito, 12 lápices de colores marca Teoría.



Además, tiene un pack de seis lápices negros Faber Castell, pack de tres lápices negros Stabilo, compás Maped, pack de 12 marcadores delgados Stabilo, lapiz corrector Bic, juego de geometría Maped, pack de 12 lápices de colores Faber Castell, cascola Acrilex, pack de 12 crayolas Acrilex, pack de seis lapiceras marca Teoría y barra adhesiva marca UHU.



En el caso de este establecimiento se registró suba de precios en ocho artículos, siendo la mayor suba de $ 80, dos artículos mantuvieron sus precios con relación al año pasado y tres bajaron hasta $ 34.



RECLAMO ¿La ley prevé algún mecanismo de reclamo? En algunos casos, ya sea porque el producto que se compró estaba fallado, se daño muy fácilmente, provocó un daño al consumidor, el precio cobrado no era el correcto, o por un sinfín de motivos más, la normativa uruguaya establece ciertos pasos a seguir. Es que la ley 18.507 creó un proceso que debería ser rápido y sencillo para reclamaciones que tengan un importe bajo (se debe tener en cuenta que no puede superar las 100 unidades reajustables).



Según la ley el reclamo debe hacerse ante las oficinas del Área de Defensa al Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, también se puede hacer mediante la web. Cabe destacar que en estos casos no es obligatoria la asistencia de un abogado para hacer la reclamación y a su vez se debe tener en cuenta que para reclamar por esta vía, la acción deberá presentarse dentro del año de ocurrido el acto. .

La canasta escolar en El Clon tiene un costo de $ 889 (similar precio a la del año pasado) y los artículos que la componen son: cuaderno rayado Papiros de 96 y 48 hojas, cuaderno rayado Papiros con espiral de 48 hojas, cuadernola Papiros de 100 hojas de tapa blanda y dura, carpeta tamaño hojas A4, libreta de anotaciones Papiros de 48 hojas, pack de 48 hojas Tabaré lisas y cuadriculadas, marcador flúor Faber Castell, hojas garbanzo Papiros, 12 lápices de colores marca Teoría, cascola Bic, pack de 12 crayolas Acrilex y un pack de seis lapiceras marca Teoría.



En comparación con 2019, El Clon registró un aumento de precios en ocho artículos, mientras que registró un solo descenso de precios. En el caso de los útiles que aumentaron, la mayor suba interanual fue de $ 60.



En los supermercados Disco la canasta escolar vale unos $ 1.444 y los artículos son: sacapuntas Maped, pack de hojas lisas y cuadriculadas marca Tabaré, goma Maped, marcador flúor Stabilo y Bic, pack de hojas garbanzo Caballito, pack de seis lápices negro Faber Castell y tres marca Stabilo, compás Maped, 24 marcadores delgados Longlory, pack de 12 marcadores Stabilo, corrector Bic, juego de geometría Maped, pack de 12 lápices de colores Faber Castell, cascola Acrilex y barra adhesiva UHU.



La canasta de Macromercado incluye cuadernola Papiros de 70 y 100 hojas, sacapuntas Maped, pack de hojas lisas y cuadriculadas Tabaré, goma, hojas garbanzo Caballito, pack de seis unidades de lápices negros Faber Castell, compás, marcadores gruesos Sylvapen, corrector Bic, juego de geometría Maped, pack de 12 lápices de colores Faber Castell, cascola Acrilex y Bic, crayolas Acrilex, pack de dos lapiceras Pilot y barra adhesiva UHU. El total de dicha canasta tiene un costo de $ 1.257.



En el caso de supermercados Devoto, la canasta cuesta unos $ 1.516 y si bien comparte algunos precios y productos con la canasta de Disco, también hay algunas diferencias.



La canasta de Devoto incluye sacapuntas y goma Maped, hojas lisas y cuadriculadas Tabaré, flúor Stabilo y Bic, hojas garbanzo Caballito, 12 lápices de colores Teoría, seis lápices negros Faber Castell, compás, marcadores gruesos Sylvapen y Longlory, pack de 12 marcadores Stabilo, corrector Bic, juego de geometría, cascola Acrilex y Bic, 12 lápices de colores Faber Castell, pack de seis lapiceras Teoría y la barra adhesiva UHU.



Cabe destacar que tanto en el caso de Disco, Devoto y Macromercado no había datos disponibles para hacer la comparación interanual.

CONSEJOS ¿Cómo puedo ahorrar al comprar la canasta escolar? Es cierto que el comienzo de clases suele ser un momento de tensión para los padres ya que es frecuente que se pague una suma de dinero considerable para las canastas escolares. Sin embargo, hay algunos consejos que pueden abaratar la vuelta a clases. Una forma de abaratar es revisar qué materiales de años anteriores pueden estar en buenas condiciones y pueden ser reutilizados.



Esto vale tanto para los cuadernos y cuadernolas de otros años que aún tienen hojas, lo mismo con los lápices de colores, cartucheras, mochilas, vestimenta y otros útiles. Otra forma de reutilizar es acudir a familiares o amigos cercanos que tengan hijos más grandes y que puedan brindar los útiles que ya no utilicen.

derechos del consumidor El precio de góndola debe coincidir con el cobrado en la caja

Los consumidores tienen una serie de derechos que, aunque no siempre son conocidos por todas las personas, los establecimientos comerciales sí deberían saberlos y cumplirlos, así como también es clave que los consumidores estén informados para poder exigir dicho cumplimiento.

Desde el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recomiendan a los consumidores estar al tanto respecto de la normativa que los ampara.



Es así que por ejemplo entre algunos de los derechos de las personas, se destaca que “los precios de todos los artículos deben figurar claramente señalizados en la góndola”, y que a su vez, el precio que figure en la góndola “debe coincidir con el precio cobrado en caja”.



En el caso de que el producto tenga dos o más precios diferentes, la normativa uruguaya establece que deberá prevalecer la información que sea más favorable al consumidor, es decir, la más barata.



A su vez, hay ciertas exigencias que los comercios deben cumplir a la hora de realizar una oferta comercial, es que tienen que brindar información sobre las características del producto, la cantidad y calidad, si tiene garantía o no, la procedencia de ese producto, el precio, la forma de conservación y uso del producto, la fecha de vencimiento y posibles riesgos.