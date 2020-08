Senado votó ajustes a la residencia fiscal para extranjeros y pasa a Cámara de Diputados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Cámara de Senadores aprobó este martes los ajustes que le fueron realizados a las normas referentes a la residencia fiscal. Ahora resta ser aprobado en la Cámara de Representantes.

Las modificaciones tienen que ver con la denominada "vacación fiscal" -exoneración del impuesto a la renta por los activos en el exterior- para los extranjeros que decidan residir en Uruguay.

El proyecto da la opción al residente extranjero de obtener la exoneración por 10 años del Impuesto a la Renta de No Residentes (y a partir de allí pagarlo a una tasa del 12% por sus activos en el exterior) o de tributar durante el momento que obtiene la residencia fiscal el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) categoría I (rentas del capital) por sus activos en el exterior a una tasa del 7%.



En paralelo a este proyecto de ley, el gobierno emitió un decreto por el que agregó dos nuevas condiciones que permiten acceder a la residencia fiscal: tener una inversión en inmuebles superior a US$ 370.000 posterior al 1º de julio y permanecer 60 días en el año civil; o tener participación en una empresa por un valor superior US$ 1,6 millones y generar a partir de julio al menos 15 nuevos puestos de trabajo.

El Frente Amplio no acompañó la iniciativa. “Lo que se propone en el proyecto son exigencias realmente muy exiguas, sin contrapartidas reales, que no resuelven el problema de la promoción de inversiones ni la instalación de personas en el país”, había dicho el senador Mario Bergara, exministro de Economía.