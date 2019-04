Compañía de bebidas energéticas tiene la acción que más se ha valorizado en este siglo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ni iPhones ni e-commerce: fue Monster Beverage Corp., una empresa de bebidas energéticas, la que superó a los gigantes de Wall Street y logró revalorizarse un 60.000% desde el 1 de enero del año 2000, según datos de Bloomberg.

Con esto se convirtió en la empresa que más ha subido su valor por acción en EE.UU., superando incluso a Apple, que incrementó cerca de 6.400%, y a Amazon, que subió 2.581% en este siglo.

El miércoles 18, la compañía de bebidas energéticas del logo verde con negro cerró en US$ 54,89 por acción. A pesar de que el valor esté muy por debajo de otros cotizantes —Apple, por ejemplo, cerró ayer en US$ 203,86—, en el año 2000 Monster tenía un valor de US$ 0,09 por acción.

En estos 19 años, algunos de sus mayores peaks fueron, primero, en 2007, cuando llegó a los US$ 11,35 por acción y luego en 2012, cuando alcanzó los US$ 26,24 por acción.

La compañía compite con Coca-Cola en bebidas energéticas, pero la multinacional de las burbujas también cuenta con el 19% de las acciones de Monster Beverage

La compañía Monster Beverage Corporation fue fundada en 1935 en el estado de California, EE.UU. A través de los años ha sido conocida con distintos nombres. Primero partió como Hansen's Natural Soda's y continuó con otras variantes de Hansen's, hasta que en la década del 2000 encontró su identidad actual con Monster.

Si bien su principal y más popular producto son las bebidas energéticas de distintos sabores, también ha incursionado en otras bebidas carbonatadas. De hecho, en los productos de su página web aparecen hasta limonadas con té.

A pesar de ser uno de los actores más populares de su industria, otros nombres han llegado a removerle el piso.

Uno de ellos es nada menos que Coca-Cola, que en marzo de este año lanzó su propia bebida con cafeína añadida.

Esto generó dudas de una potencial compra o fusión con Monster, ya que Coca-Cola es dueño de un 19% de la compañía de bebidas energéticas. Amazon, por su parte, también lanzará su competencia.