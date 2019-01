La compañía escocesa, The Macallan, lanza whisky de lujo de más de US$ 11.000

El destilador acaba de presentar una cosecha añejada por 40 años como parte de su colección Fine & Rare. Se venderán solo 243 botellas en todo el mundo, y en EE. UU. -donde se comercializarán solo cinco unidades-, el precio es de US$ 11.700.



La cosecha de 1978 fue lanzada en una botella estándar de 750 ml, combina los sabores "de especias de roble; naranja, con una delicada turba ahumada, y con un acabado suave y sedoso", según The Macallan.



El 2018 ha sido un buen año para introducir whiskies de alto valor. Sin ir más lejos, en marzo pasado, la misma The Macallan lanzó The Dalmore, una botella que alcanzó los US$ 12.500.