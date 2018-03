¿Cómo comprar los productos de eBay y Amazon en cuotas?

Cada vez es más común que los consumidores uruguayos recurran a las tiendas online para realizar sus compras. Esta tendencia también se repite en compras internacionales, principalmente cuando se trata de productos de difícil acceso en el mercado local. Aunque están limitadas a tres compras de 200 USD por año, el consumidor local entiende que hay varios beneficios de acceder a productos y ofertas en el exterior.



TiendaMIA.com, la tienda online más grande del mundo con base en Miami, ofrece y exporta a varios países de Latinoamérica todo el catálogo de Amazon, eBay y Walmart, ahora permite a sus clientes pagar sus compras en hasta 12 cuotas sin recargo, en pesos uruguayos y con todas las tarjetas de crédito.



“Esta es una facilidad muy importante para las personas que quieren comprar productos en Estados Unidos. Antes era necesario contar con todo el dinero ahorrado al momento de la compra, mientras que ahora se puede pagar en cuotas sin recargo”, comenta Manuel Gros, Country Manager de TiendaMIA.com para Uruguay.



Marzo, el mes para comprar en TiendaMIA.com y participar por 2 pasajes a Miami En marzo TiendaMIA.com cumple 4 años operando en Latinoamérica y por ese motivo sorteará dos pasajes a Miami entre todos los clientes que realicen sus compras en este mes. “Con solo realizar una compra, el cliente ya estará participando en el sorteo. Además, sumará un cupón extra por cada 50 dólares de compra”, explicó el Country Manager de la empresa para Uruguay.

Una tienda que genera confianza

TiendaMIA.com ya es un nombre conocido en Uruguay. Según un estudio realizado este año por la empresa, TiendaMIA.com está entre las cinco tiendas online preferidas por los uruguayos. De acuerdo al estudio, la confianza es la principal razón por la que los usuarios eligen esta plataforma para realizar sus compras en Estados Unidos.



“Nuestro principal diferencial es que nosotros nos encargamos de todas las etapas del proceso, hasta que el producto llega a las manos del cliente. El costo final a pagar por el consumidor que compra en TiendaMIA.com es menor al de comprar directamente en Amazon o eBay y traer a Uruguay por un courier. El cliente puede ver en TiendaMIA.com todo el seguimiento de su compra y no necesita estar en contacto con varias empresas. Esto hace que cualquier persona pueda comprar, porque simplificamos el proceso, y todo está en idioma español”, afirmó Gros.



Un sector que genera oportunidades

Según una encuesta realizada por TiendaMIA.com, el 75% de sus clientes nunca viajó fuera de su país, por lo que esta modalidad de compra en el exterior genera más oportunidades de acceso a productos para aquellas personas que no cuentan con los medios para viajar o precisan algo puntual y no pueden viajar en el momento.



Es importante tomar en cuenta que no cualquiera puede comprar en el exterior online, sino que se debe tener cédula uruguaya, 18 años cumplidos y solo se pueden realizar hasta 3 compras en un año un máximo de USD 200 en mercadería por cada compra. Este impacto es mucho menor para la industria nacional que el de las compras por USD 650 que se pueden realizar en un free shop de aeropuerto y los USD 500 que se pueden traer del exterior en las maletas sin pagar impuestos.



Al mismo tiempo, TiendaMIA.com genera más de 100 puestos de trabajo en Uruguay entre empleos directos e indirectos en áreas de que son clave para el futuro del mercado laboral en Uruguay, como software, logística y atención al cliente