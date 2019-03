Crean aplicación que recomienda restaurantes "seguros" a seguidores de Trump

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La aplicación "63rd Safe", descrita como el "Yelp para conservadores", se creó después de que varios miembros del Gobierno de Trump y otros seguidores se vieran obligados a abandonar restaurantes después de ser abucheados por activistas.



El creador de la aplicación explicó en el programa "Fox & Friends", el favorito de Trump, que el objetivo es "sacar la política de los restaurantes y empresas locales".



"Queríamos asegurarnos de que la gente pudiera informar a los demás sobre qué restaurantes podrían tener una tendencia política. No estamos intentando encontrar restaurantes que sean 'conservadores' o 'pro-Trump'", argumentó.



La aplicación, que tiene presencia nacional, permite a los usuarios calificar los restaurantes como "seguros" o "inseguros" para los conservadores, basando su opinión en cuatro preguntas.



El cuestionario de "63rd safe" incluye: "¿Este negocio sirve a personas de cualquier creencia política?", "¿Este negocio protegerá a sus clientes si son atacados por razones políticas?", "¿Se pueden llevar armas bajo las leyes estatales?", y "¿Este negocio evita la política en sus anuncios y redes sociales?".



En declaraciones al diario Daily Beast, Wallace consideró que la aplicación crecerá en popularidad antes de las elecciones de 2020, cuando anticipó que los partidarios de Trump probablemente serán atacados por "escuadrones de matones socialistas", y específicamente mencionó al grupo antifascista "Antifa".



"Creo que Antifa no fue nada comparado entre ahora y lo que vendrá en 2020", y estoy profundamente preocupado", señaló.



Uno de los restaurantes etiquetados como "inseguro" en la aplicación es The Red Hen en Lexington (Virginia, EE.UU.), donde se le pidió a la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, que se marchara.



Otros funcionarios de Trump, como la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y la asesora presidencial Kellyanne Conway, se han enfrentado a protestas y ataques de otros clientes mientras cenaban en diferentes restaurantes.