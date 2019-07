Crecen las exportaciones de productos farmacéuticos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las exportaciones uruguayas de productos farmacéuticos acusaron un fuerte desarrollo en los últimos 7 años, con un fuerte impulso a partir de la instalación de varias empresas en las zonas francas, revela un reporte sectorial del instituto Uruguay XXI.



En total, las exportaciones de productos farmacéuticos pasaron de US$ 109 millones en 2008, a US$ 227 millones en 2018. Este crecimiento estuvo acompasado con la variación del índice de producción, que mostró variaciones positivas en todo el período, de acuerdo con el informe.



El índice de producción muestra una relativa estacionalidad, “teniendo en cuenta que en el primer trimestre de cada año la producción suele ser menor, pudiendo ser explicada por menor personal disponible, mantenimiento de plantas, o dinámicas del mercado”.



PRODUCTOS

Cerca del 75% de las exportaciones corresponden a medicamentos, que incluyen una variada gama de aplicaciones y usos. Por su parte, cerca del 20% de las exportaciones corresponden a vacunas. En ambos casos, gran parte de las exportaciones están dirigidas a uso humano, aunque aquellos destinados a uso animal experimentaron variaciones positivas en los últimos años.



De cada US$ 3 exportados de productos farmacéuticos en Uruguay, US$ 2 corresponden a medicamentos acondicionados a la venta al por menor. Otros productos exportados son vacunas –antisueros–, anticonceptivos y hormonas.



Más de 70 empresas realizaron exportaciones de productos farmacéuticos en 2018, aunque las seis principales representan el 75% de las exportaciones totales. Asimismo, más del 80% de las exportaciones corresponden a empresas de origen extranjero.



DESTINOS

Las exportaciones uruguayas están principalmente dirigidas a la región. Dos tercios de las ventas totales se dirigen a América del Sur, destacando como destinos Chile, Argentina y Ecuador.



El informe también destaca el crecimiento de las colocaciones en Asia y África, específicamente gracias a las ventas en China (vacunas) y Sudáfrica (medicamentos y vacunas).



El régimen de Zonas Francas ha permitido un funcionamiento dinámico y una importante sinergia entre las empresas del sector. En este sentido, “las exportaciones que tienen origen en zonas francas han tenido un crecimiento promedio anual de 30% en la última década, triplicando la tasa de crecimiento de las exportaciones totales del sector”, revela el informe sectorial elaborado por Uruguay XXI.



COMPRAS

Por su parte, las importaciones representan algo más del 30% del tamaño total del mercado uruguayo de productos farmacéuticos. En la última década, las compras externas crecieron a una tasa promedio anual de 6%, con la movilización de US$ 271 millones en 2018.



En el período analizado, las importaciones superaron en todos los años a las exportaciones, y la matriz por producto fue muy similar en una y otra. Si bien los medicamentos acondicionados a la venta al por menos representan la mayor parte de las importaciones del país, otros códigos arancelarios tienen una mayor participación, entre ellos los antibióticos y las hormonas.



El detalle de las importaciones por producto en el último año es liderada por los medicamentos (58%), seguida por los antisueros (24%).



La región tiene una participación mucho menor en el análisis del origen de las importaciones, en comparación a las ventas externas. Si bien el principal origen –Argentina– es regional, en total las compras externas tienen origen solo en 30% del total.



En tanto, Europa participa en 42% de las compras totales. Alemania, Italia, Suiza y Francia aparecen como los principales orígenes dentro de la región europea.







NEGOCIOS

Todo el sector salud en 2018 alcanzó casi US$ 3.800 millones, representando 6% del total del PIB de la economía.



El tamaño del mercado de productos farmacéuticos en el mercado uruguayo en 2018 fue de US$ 864 millones, y el sector empleó directamente más de 4.700 personas, con un alto porcentaje de técnicos y profesionales.

El país cuenta con 30 instalaciones farmacéuticas autorizadas por el Ministerio de Salud PÚblica (MSP).



La industria farmacéutica ha evolucionado por encima de la media de la actividad manufacturera en los últimos años. Esta dinámica puede explicarse por las inversiones en el sector entre 2011 y 2016, que superaron los US$ 218 millones y se focalizaron en nuevas industrias y centros de investigación.



FORMACIÓN

En los cursos directamente vinculados a servicios de farma y salud se cuenta con casi 40.000 estudiantes matriculados. Hay una clara preponderancia de la medicina por sobre el resto de las carreras universitarias vinculadas al sector. Además del volumen de graduados anuales, se cuenta con un alto nivel de estudiantes universitarios en el mercado laboral con muchas de las capacidades requeridas para este segmento de negocios.



Según el último Censo Universitario (2012), el 54% de los estudiantes universitarios de las carreras seleccionadas se encuentran insertos en el mercado laboral. De éstos, el 40% se encuentran trabajando en tareas directamente relacionadas con sus carreras.



Paralelamente, existen más de 150 grupos de investigación que nuclean a más de 800 investigadores vinculados a estas áreas. Esto ha ayudado al surgimiento de más de 79 startups, destaca el informe de Uruguay XXI.