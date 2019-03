Criptomonedas: ¿Una alternativa de éxito o de fracaso para el fútbol?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mucho se habla de las criptomonedas (CM). A pesar de haber movido cerca de US$ 3 billones en transacciones en el mundo el año pasado, es un mercado que aún no está maduro y carece de mejoras operativas. En la actualidad existen más de 2.000 tipos diferentes de CM, incluso algunas exclusivas para clubes de fútbol como FootCoin.



Hay varios casos de éxito para su uso en el fútbol como las criptomonedas del PSG, Juventus, Manchester City, Leicester City y otras, pero también los hay de fracasos, principalmente en América Latina, como los casos de Avaí, Atlético Paranaense y Fortaleza, equipos brasileños.



La razón de estos fracasos siempre es la misma: la credibilidad del ‘management’ y la transparencia en las informaciones.



La pregunta que surge entonces es ¿puede ser un activo confiable para un inversionista profesional o para un aficionado? Cualquier respuesta gira en torno a la credibilidad del ‘management’, la transparencia en gestión de recursos y tener buenos proyectos viables.



Los clubes europeos alcanzaron este nivel de credibilidad, por lo que en Europa ya funciona como una importante fuente de recursos para nuevos proyectos y para una mayor socialización con el hincha



Esto es un hecho, pues las CM, dependiendo del tipo de proyecto a la que está enganchada, puede tener contrapartidas no financieras, muy comunes en los clubes europeos como uso temporal de camarotes, camisetas autografiadas, cenas con ídolos, viaje con los jugadores a ver partidos, entre otras acciones que buscan explorar al máximo la pasión por el club. Este es otro ejemplo de cómo un ‘management’ serio, con reglas claras puede ser una fuente importante para los clubes.