La cruda realidad de Uber: ¿del auge al declive?

Unos días después de que Uber comenzara a cotizar en la bolsa de valores en mayo y sus acciones cayeran en picada, la directora ejecutiva de la compañía de transporte, Dara Khosrowshahi, envió un mensaje de recuperación a los empleados.

"Hay una manera sencilla de tener éxito: centrarnos en el trabajo en cuestión y ejecutar nuestros planes de manera efectiva", escribió Khosrowshahi, de 50 años, al personal en un correo electrónico del 13 de mayo. "Simplemente no estaríamos aquí sin ti", finalizaba.



Desde entonces, el mensaje de Khosrowshahi se ha vuelto cada vez más duro.



Frente a las preguntas sobre si Uber puede ganar dinero y un ambiente agrio para empresas tecnológicas no rentables, Khosrowshahi ha despedido a más de 1,000 trabajadores en tres rondas de recortes de empleos. Ha derrocado a algunos altos ejecutivos, y los miembros de la junta se han ido. Y en correos electrónicos recientes a los empleados, dijo que los equipos de Uber son "demasiado grandes", están produciendo "resultados mediocres" y que la compañía "necesita recuperar su ventaja".

Dentro de Uber, los gerentes están discutiendo sobre informes de gastos y presupuestos más ajustados, según cuatro empleados actuales y anteriores que declinaron ser nombrados porque no estaban autorizados a hablar en público.



Los ejecutivos han pedido a los empleados que sugieran beneficios a los que están dispuestos a renunciar.



La frustración de los empleados por el ajuste del cinturón se ha visto agravada por la disminución del precio de las acciones de Uber, que es aproximadamente un 30% inferior al precio de oferta pública inicial de US$ 45 de la compañía. Eso afecta cuánto cosecharán algunos trabajadores de las acciones de su compañía.



Todo se suma a unos meses difíciles para la compañía de tecnología más prominente en volverse de oferta pública en 2019. Se suponía que una oferta pública inicial (OPI) era un momento decisivo para Uber, pero sus tribulaciones muestran que las consecuencias no han si- do fáciles, poniendo a Khosrowshahi en defensa y bajo presión para mejorar.

"Necesitan mostrarle al mercado que debajo de este montón de pérdidas masivas, en realidad hay un modelo comercial realmente atractivo", dijo Mark Mahaney, analista de RBC Capital. “Primero es, muéstranos las ganancias. En segundo lugar, muéstranos el crecimiento”, explicó.



Otro analista de Wall Street calificó el desempeño de Uber como un “espectáculo de terror”.



Uber declinó hacer comentarios o hacer que Khosrowshahi esté disponible para una entrevista.



Los desafíos han estado llegando sin parar para Khosrowshahi. Cuando Uber salió a bolsa el 10 de mayo, sus acciones se derrumbaron inmediatamente, un bochorno por la oferta muy publicitada. A fines de mayo, Uber reportó una pérdida trimestral de US$ 1.000 millones, renovando las preguntas sobre si el servicio de transporte podría alguna vez obtener ganancias.

En junio, Khosrowshahi se movió para tomar más control de las operaciones diarias de Uber. Ese mes, expulsó a su director de operaciones, Barney Harford, con quien había trabajado anteriormente en el sitio de viajes Expedia y que había reclutado personalmente para Uber. También forzó a que saliera a su directora de marketing, Rebecca Messina.