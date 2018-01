La economía uruguaya crece, pero el empleo no acompaña esa tendencia. Este es uno de los puntos más preocupantes que se visualizan en el mercado laboral actual. ¿Por qué sucede esto?



En primer lugar porque los sectores productivos, donde más crece la economía, no son los que hoy generan más mano de obra. Por otro lado, la robotización y automatización avanzan silenciosamente impactando en la cantidad de personal necesario para determinadas tareas. Y, por último, la inversión extranjera directa (IED) cayó 38,2% en los 12 meses cerrados a marzo de este año, según datos del Banco Central del Uruguay (BCU).



Así lo explicó Nelson Montoya, country manager de Adecco Uruguay, filial de la empresa líder en el mundo en consultoría integral en Recursos Humanos con 20 años de trayectoria en el mercado local.



“Evidentemente, la productividad de un país como tal es algo que atrae inversión y, de hecho, cuando no existe tal productividad por ejemplo en lo referente al recurso humano –flexibilidad de contratación, costos laborales, disponibilidad de talento, y otras variables más—, se tiene que compensar esa brecha con beneficios fiscales para hacerlo más atractivo”, sostuvo Montoya.



Ejemplificó este hecho con lo que ocurre hoy con la inversión de UPM. El gobierno hace “un montón de concesiones”, que se vuelven en definitorias para su aprobación, afirmó.



En lo que refiere al empleo, que en agosto descendió al nivel más bajo de los últimos 10 años –se perdieron 20.000 puestos de trabajo en un año, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)—, Montoya señaló que en los jóvenes el porcentaje es superior al de otros grupos etarios. En concreto, el 17% no tiene empleo, lo que se tradujo en unas 140.000 personas en 2016.



Para cambiar esta situación, el experto en RR.HH. señaló que debe haber mayor articulación entre lo que demanda la economía y los sectores que impulsa el gobierno y la formación de profesionales.



Una de las industrias que requiere de muchos puestos de trabajo y que mantiene una tasa de desempleo negativa es la de tecnologías de información, por lo que se debería incentivar a los jóvenes a estudiar carreras vinculadas con este sector, dijo Montoya.



Instituciones como Plan Ceibal, con el programa “Jóvenes a Programar”, dirigido a liceales, son un claro ejemplo de este tipo de sinergia virtuosa.



Por otro lado, propuso profundizar en la educación no solo de habilidades técnicas sino en las competencias blandas. De dos profesionales con similares cono cimientos, va a tener más éxito el que sepa adaptarse mejor, sea empático y tenga actitud positiva. Esto hará la diferencia entre un candidato y otro.



“Creemos que se debería empezar a poner en agenda la capacitación de las habilidades blandas”, puntualizó Montoya, quien recibe solicitudes de empresarios que buscan estas destrezas en su potencial personal, en ocasiones sin mucho éxito.



Para colaborar en este aspecto, Adecco llevó a cabo dos iniciativas. Una fue abrir las puertas de sus oficinas para que un grupo de jóvenes seleccionados pudiera tener una experiencia de trabajo real por un día.



“Algún estudiante de psicología puede querer trabajar en el mundo de RR.HH., pero luego de vivenciarlo le queda más claro qué es. Eso fue una experiencia excelente”, aseguró. A su vez, el grupo Adecco a nivel global creó el programa “CEO por un mes”, que este año se aplicó por primera vez en Uruguay con muy buena aceptación.



De unos 1.000 postulantes se seleccionó a un joven para que trabajase codo a codo con Montoya durante 30 días. “No era solo yo que le transmitía conocimientos. Aprendí mucho de él”, expresó el country manager.



Montoya dijo que debería haber mayor articulación entre el mundo educativo, el empleo y las empresas. “Creo que ahí está la clave. Se están dando pasos al respecto, pero si logramos generar mayor sinergia entre estos tres grupos de interés se pueden lograr mejores resultados que se traducirán en beneficios para el país”, acotó.



Aseguró que se habla mucho del futuro del trabajo y de los millennials. En este punto, recalcó que es una generación distinta a las anteriores y que en algún momento va a ser la mayor fuerza laboral global.



“Así que si no te adecuas a esa generación, va a ser mucho más difícil”, sostuvo. “Llegaron para quedarse y sería contraproducente no querer aceptarlo dentro de las organizaciones”, concluyó el experto.