Dedicados a nuestra especialidad

El mundo comercial es cada vez más competitivo y especializado. Las organizaciones o los profesionales tienen que concentrarse en su especialidad y lograr la excelencia en sus productos o servicios. No distraer

su atención o recursos en cosas que no sean su especialidad.



La Facturación Electrónica (“CFE” – Comprobante Fiscal Electrónico) está basada en una tecnología extremadamente compleja. La habilidad del proveedor de CFE es hacer simple su uso para no interferir con la actividad normal del cliente.



¿Qué buscar en un proveedor de Facturación Electrónica? Conocimiento técnico. Orientación a resolver cualquier situación en poco tiempo. Experiencia. Especialización. Todas estas características harán que el cliente se sienta respaldado y pueda resolver fácil y rápidamente cualquier problema. Algo que usualmente resulta muy importante es recibir un servicio personalizado y especializado, en tiempo y forma. Si mi proveedor se dedica a varios rubros y es una empresa grande, probablemente cuando yo necesite apoyo me atiendan grabaciones telefónicas o me respondan con un mail informando que contestarán en 24 o 48 horas. Un proveedor que tiene foco en CFE contestará a sus consultas y lo ayudará a solucionar cualquier situación mucho más rápida y eficientemente.



¿Cómo es que confiamos en una Factura que no está impresa

en papel? Lo que hace válida a una Factura Electrónica es la Firma Digital, que es algo técnico extremadamente complejo y no tiene sentido explicar en este artículo. Gracias a que cada Factura o CFE está firmado digitalmente

por el emisor, no es necesario imprimirlo en papel.



¿Cuántas vías se puede imprimir de una misma Factura? Se puede imprimir la cantidad que sea necesaria, las puede imprimir la empresa emisora, la empresa receptora o cualquier persona que la reciba por e-mail u otro medio electrónico.



COSTOS OCULTOS



Dadas las características del mercado en nuestro país, muchas

empresas no están en condiciones de invertir en servidores,

sistemas operativos ni pagar técnicos para que instalen y

mantengan una infraestructura informática. Además, la infraestructura

informática cuesta más de lo que imaginamos inicialmente.



Cada vez es más necesario mantener los servidores encendidos

24 horas, hay que protegerse contra virus informáticos y ataques de hackers. Los discos y otros componentes de las computadoras pueden romperse.



Los servidores cada vez se vuelven obsoletos más rápidamente

y hay que sustituirlos. Por todas estas razones los clientes piden hoy soluciones “en la nube”. Evitan todos estos inconvenientes –bien resumidos en la expresión “cost of ownership” (costo de ser propietario)– que cuestan tiempo y dinero, y los distraen de su negocio principal.



La confiable conectividad a internet que existe en nuestro país permite dar soluciones informáticas totalmente “en la nube”. Además de Facturación electrónica, se puede integrar otras soluciones para los requerimientos básicos de muchas empresas, como Compras, Ventas,

Proveedores, Clientes, Inventario y Cuentas Corrientes.



Los clientes son más libres de elegir las soluciones informáticas

que satisfagan sus requerimientos, evitando el “costo de ser propietario” de la infraestructura informática.



FOCO EN EL CLIENTE



El arte de cualquier proveedor informático es comprender los requerimientos del cliente y poner la Informática al servicio de su negocio. Proveer una plataforma sólida que resuelva los requerimientos del cliente es siempre lo más apropiado. Dar un servicio rápido y personalizado es clave para mantener la satisfacción y fidelidad de los clientes.



Ing. Álvaro de León

(*) Es Ingeniero de Sistemas e Ingeniero en Computación por

la UDELAR. Ha sido gerente de sistemas de empresas multinacionales.

Actualmente dirige un equipo focalizado en dar soluciones informáticas a pequeñas y medianas empresas.