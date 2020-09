El déficit fiscal volvió a aumentar y llegó a 5,9% del PIB en los 12 meses a julio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El déficit fiscal volvió a aumentar en julio y pasó de 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en los 12 meses cerrados a junio a 5,9% del PIB en los 12 meses cerrado a julio.

Según informó esta noche el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el resultado del Sector Público Global, depurado por el ingreso de fondos al Fideicomiso de la Seguridad Social (es decir, excluyendo el efecto “cincuentones”) fue deficitario en 5,9% del PIB.



El deterior se dio tanto por una caída en los ingresos, como por un aumento del gasto. “Los ingresos del Sector Público No Financiero se ubicaron en 30,8% del PIB disminuyendo 0,2% del PIB respecto al mes anterior”, indicó el comunicado del MEF.



“Los egresos primarios del Sector Público No Financiero se ubicaron en 32,7% del PIB, lo que representa un aumento de 0,2% del PIB respecto al mes anterior”, agregó.



El miércoles pasado, el presidente de la República Luis Lacalle Pou reunió a su gabinete y a la bancada de legisladores de la coalición multicolor para presentarle los lineamientos generales del proyecto de ley de presupuesto quinquenal.



En la tarde el jefe de Estado junto con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, informó a los medios de las grandes líneas. Allí la jefa del equipo económico dijo que para este año la prioridad no pasa por bajar el déficit, ya que producto de la pandemia por coronavirus hay otros asuntos a atender de forma primordial.



“El objetivo este año no es bajar el déficit fiscal", subrayó en referencia a la propuesta que presentó en campaña electoral de generar un ahorro de US$ 900 millones por año. Ese plan se iniciará en 2021.



La ministra de Economía dijo el jueves pasado que apuntan a una mayor eficiencia en el gasto para mejorar los números de la económica. "Apelamos a una gestión eficiente y moderna y una mejor calidad del gasto para que se puedan cumplir con los compromisos asumidos".



El MEF estima que este año el déficit fiscal cerrará en 6,5% del PIB.