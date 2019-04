Dentsu logró los derechos de la Copa América y deberá pagar US$ 140 millones 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La adjudicación fue aprobada por unanimidad por los delegados que asistieron al septuagésimo Congreso Ordinario de la Conmebol, que se celebró este miércoles en Río de Janeiro.



Dentsu también se había adjudicado el contrato para comercializar los derechos de la Copa América que Brasil organizará a partir de junio de este año y que incluyen patrocinios, licencias, imagen y entradas, entro otros derechos.



La empresa japonesa sustituyó a la hasta entonces prestataria de esos servicios para la Conmebol, MP&Silva LLP.



"Heredamos contratos que le daban a la Conmebol un techo de 80 millones de dólares por cada Copa América y ahora pasamos a un contrato que nos da un piso mínimo garantizado de US$ 140 millones por cada edición", afirmó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en una rueda de prensa tras la reunión.



"Pero la expectativa no es que nos quedemos con ese mínimo, sino que superemos los US$ 200 millones de ingresos para la Conmebol por edición", agregó Domínguez.



Según el dirigente, la política de contratación del comercializador de los derechos fue alterada para garantizarle a las próximas administraciones de la Conmebol una mínima previsibilidad.



Agregó que, pese a los contratos heredados que limitan los ingresos, la Copa América Brasil 2019 será la que más recursos generará en la historia de la Conmebol.



"En el caso de la Copa América Brasil 2019 ya superamos ese techo de US$ 140 millones y eso nos permitirá que repartamos este año premios a las selecciones competidoras, incluso a las invitadas (Japón y Catar), por un récord de US$ 70 millones", afirmó.



Según Domínguez, tal valor en premios no tiene precedente en la historia de la Conmebol y es superior incluso al que se distribuyó cuando la Copa América fue organizada por Conmebol y Concacaf.



"Lo más importante es que las empresas más destacadas del mundo volvieron a aproximarse a la Conmebol. Cuando asumí la entidad parecía radiactiva, porque nadie quería acercarse y hasta los entes financieros rechazaban nuestros depósitos", afirmó en referencia a las administraciones anteriores.



En su pronunciamiento en la reunión de este miércoles, el dirigente hizo varias alusiones a la crítica situación a la que llegó la Conmebol en anteriores administraciones, manchadas por acusaciones de corrupción y algunos de cuyos miembros terminaron en la cárcel. "La Conmebol estaba quebrada financiera y moralmente", dijo.



"Hoy las mejores empresas son las que quieren trabajar con nosotros y hasta las auditoras más importantes del mundo están trabajando con nosotros", afirmó.



La Conmebol aclaró que Dentsu venció en la competición a dos de las mayores empresas de derechos deportivos del mundo, que también aspiraban al contrato, y que la entidad igualmente recibió propuestas para adjudicarse los derechos de las federaciones de fútbol de Estados Unidos y Australia.



Los miembros de la entidad que analizaron las ofertas concluyeron que la de Dentsu era la que tenía "las mejores condiciones técnicas y comerciales".



Dentsu "es una empresa de reconocida trayectoria a nivel mundial y propuso un mínimo de US$ 140 millones para las próximas ediciones de la Copa América. Se trata de una muy buena oferta y de otra señal de que el fútbol sudamericano recuperó la confianza al trabajar con empresas serias", dijo Domínguez.



Dentsu trabaja desde hace más de 40 años en la cobertura de competiciones deportivas, desde campeonatos de fútbol hasta juegos olímpicos.



Además de los derechos para comercializar la Copa América Brasil 2019, la empresa obtuvo los de la edición 2020, que se disputará conjuntamente en Argentina y Colombia, y los de 2024 y 2028, cuyas sedes no han sido definidas.