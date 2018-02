Depósitos de no residentes en mínimos desde 1998

Los depósitos de no residentes volvieron a caer en 2017 y a fin de año representaban el 9,4% del total de depósitos en bancos que operan en Uruguay. Ese es "el nivel más bajo en el registro que data de 1998", señaló en un reciente informe sobre Uruguay, la calificadora de riesgo canadiense DBRS.

Sin embargo, el sistema financiero uruguayo sobrellevó sin dificultades ese retiro de ahorros, principalmente de argentinos.

"El sistema bancario administró retiros de depósitos de no residentes en la segunda mitad de 2016 (relacionado con el blanqueo de capitales en Argentina) por US$ 1.000 millones sin trastornos o estrés", afirmó la calificadora.

Un informe de CPA Ferrere publicado por El País en enero de 2017 señaló que "el análisis según los montos de las cuentas revela que el 87% de la contracción de los depósitos de no residentes se concentró en cuentas mayores a US$ 100.000. A modo de ejemplo, la caída de las cuentas con saldos mayores a US$ 250.000 fue de US$ 421 millones desde setiembre", añadió.

En 2017 hubo salida de depósitos de no residentes por US$ 665 millones y a fin de año totalizaban US$ 2.865 millones, según datos de la consultora CPA Ferrere. En los últimos dos años, la caída de depósitos de no residentes (principalmente argentinos) fue de US$ 1.709 millones (-37,4%).

Mientras en 2015, los depósitos de no residentes representaban el 15% del total, en 2016 pasaron a significar el 12% y el año pasado el 9,4%.

"Pos crisis (de 2002) el negocio de no residentes ya había sufrido bastante. Si ves la evolución de los números en el último año o año y medio, ha habido una segunda oleada bien relevante de salida de depósitos de no residentes", había dicho en entrevista con El País a fines de diciembre pasado, el CEO de Scotiabank en Uruguay, Horacio Correge.

Esto se produjo "por dos motivos —explicó Correge—, primero porque no hay tantos incentivos en función de la ley de Transparencia Fiscal en Uruguay y del blanqueo de capitales en Argentina, tener depósitos aquí para un no residente".

El segundo factor "es que los bancos en general somos bastante reticentes a tomar depósitos de no residentes en la medida en que no haya una razón de negocios de peso para que un no residente tenga una cuenta aquí", afirmó.

"Desde el punto de vista de nuestra plataforma de negocios, no es un negocio que incentivemos", agregó.