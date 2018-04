Desachate 2018: Notable y Larsen tuvieron las “Ideas del Año”; Young fue la más premiada

Anoche se cerró la edición número 29 del Desachate con la entrega de los clásicos Baleros a lo mejor de la creatividad local. La ceremonia, realizada en el Argentino Hotel de Piriápolis, coronó a Notable, la agencia de Pipe Stein y Diego Lev, y a Larsen, la liderada por Gonzalo Eyherabide, como las ganadoras del principal premio de la noche al conquistar cada una la estatuilla a “Idea del Año”.



En el caso de Notable ganó el galardón a “Idea del Año” con su pieza “El otro relato” para Urufarma, en la que un equipo de periodistas mujeres –integrado por Daiana Abracinskas, Karen Todoroff y Antonela Lima- transmitió el partido entre Uruguay y Bolivia que valió la clasificación de la Celeste al Mundial de Rusia.



En tanto, Larsen se quedó con el Balero a la mejor idea por su trabajo “Mural”, para Cinemateca Uruguaya. La pieza, realizada junto al Colectivo Licuado, consistió en la renovación de la icónica fachada de Cinemateca Uruguaya (en 18 de Julio y Yi) presentando la imagen de cuatro emblemáticos directores: Luis Buñuel, Federico Fellini, Alfred Hitchcock y Lucrecia Martel.



Ambas agencias también se llevaron dos Oros cada una: Notable en Contenido Digital y Relaciones Públicas mientras que Larsen hizo lo propio en los rubros craft/Gráfica y “Out of home”.



El podio de las mejores de la noche lo completó Young & Rubicam, que resultó la más premiada por quinto año consecutivo. La agencia liderada por Álvaro Moré obtuvo un total de 15 Baleros: dos Oros (Bien Social y Campaña de Video), seis Platas y siete Bronces.



Por su parte, Punto Ogilvy recibió un Balero de Oro en Campaña de Audio.

A los siete Oros entregados en la ceremonia, se sumaron 19 Platas y 28 Bronces.



La doble premiación a las “Ideas del Año” fue una de las novedades de esta edición del festival, que además suprimió categorías codiciadas como las de “Agencia del Año” y “Anunciante del Año”. Adicionalmente, se eliminaron los puntajes y, en consecuencia, el ranking de agencias.



“El nuevo formato busca que el resultado del festival sea mucho más representativo, destacando realmente del trabajo y a las agencias detrás de los mismos”, afirmaron los organizadores en el reglamento del concurso de este año. En ese sentido, remarcaron la necesidad de cambiar para priorizar la “búsqueda de las mejores ideas”.



Entre las innovaciones también se destacó la composición del jurado, presidido por el argentino Diego Medvedocky (Director General Creativo Regional de Grey), y que a diferencia de lo que es usual estuvo integrado mayoritariamente por publicistas uruguayos en vez de profesionales extranjeros. Del mismo modo, sobresalió la participación de varias creativas en el colegiado en un intento por ir “hacia la paridad” en la industria publicitaria, afirmó Eyherabide, presidente del Desachate 2018.



A continuación la lista de principales ganadores:



ORO

Categoría BIEN SOCIAL - Bien Público/ Agencia: Young & Rubicam/ Título: En el mapa. /Anunciante: Techo

Categoría CLÁSICO - Campañas de Video/ Agencia: Young & Rubicam/ Título: Made in Uruguay/ Anunciante: Ministerio de Turismo

Categoría CLÁSICO - Campañas de audio/ Agencia: Punto Ogilvy/ Título: Letras Bravas / Anunciante: El País

Categoría CLÁSICO - 00H (Out of home) / Agencia: Larsen/ Título: Mural/ Anunciante: Cinemateca Uruguaya

Categoría CRAFT - GRÁFICA 2. Ilustración / Agencia: Larsen/ Título: Mural/ Anunciante: Cinemateca

Categoría DIGITAL – Contenido/ Agencia: Notable/ Título: La ola perfecta/Anunciante: Itaú

Categoría TÁCTICO -Relaciones Públicas/ Agencia: Notable/ Título: El otro relato / Anunciante: Urufarma



