Despegar sigue en expansión y adquirió Falabella Viajes por US$27 millones

El acuerdo de traspaso se dio en el marco de otro convenio, según se informó. "La compañía de viajes online suscribió con Falabella Financiero, empresa de Falabella, una alianza estratégica, mediante la que establecen un acuerdo comercial por diez años en Chile, Colombia, Perú y la Argentina, plazo que podría ser extendido e incluye el traspaso del 100% de las operaciones de Viajes Falabella a Despegar", indicaron según un comunicado oficial.



La compra de Viajes Falabella en Chile, Colombia, Perú y la Argentina, más la licencia por uso de la marca, se concretará por un valor total de US$ 27 millones. La transacción asume el traspaso de las operaciones libres de deudas financieras.



Con operaciones en Chile, Colombia, Perú y la Argentina, durante 2018 Viajes Falabella registró ingresos y un Ebitda por aproximadamente US$ 50 millones y US$ 3,5 millones, respectivamente.



De la misma manera, cerca de un 65% de sus ingresos corresponden a paquetes turísticos, lo que refuerza la estrategia de Despegar para ofrecer productos de mayor valor agregado orientados a la experiencia de viaje de sus clientes, informaron en la compañía.



Con este acuerdo, "los clientes de ambas compañías tendrán acceso a una oferta potenciada de productos y servicios en viajes y turismo, a través de un modelo de atención omnicanal (online, call center y tiendas físicas).



Además, podrán acceder a descuentos exclusivos, doble acumulación de CMR Puntos, el programa de fidelización de Falabella, tanto en Viajes Falabella como en Despegar, así como a una oferta ampliada de productos para canje de CMR Puntos en Viajes Falabella, precisaron.



"Estamos encantados de haber entrado en este acuerdo con Falabella, que nos permitirá fortalecer aún más nuestra posición de liderazgo en el mercado de viajes de América Latina", afirmó el CEO de Despegar, Damián Scokin, y agregó: "Estamos adquiriendo una empresa con una trayectoria exitosa y atractivas oportunidades de crecimiento, completamente alineada con nuestra estrategia de enfocarnos en paquetes, hoteles y otros productos de viaje. Además, la alianza comercial nos permitirá fortalecer nuestra oferta de financiamiento de nuestros productos".



"La alianza nos permitirá integrar una mejor propuesta de valor a nuestro ecosistema digital, mejorando ampliamente la oferta de viajes y la experiencia digital de nuestro programa CMR Puntos, dando acceso a nuestros clientes al mejor contenido de productos turísticos del mercado", completó el gerente general corporativo de Falabella Financiero, Juan Manuel Matheu.



"De la misma manera, desde Falabella Financiero aportaremos a Despegar nuestras capacidades de procesamiento de pagos, financiamiento y el programa de lealtad más reconocido de la región". Viajes Falabella mantendrá la marca, su red de tiendas físicas y sus plataformas digitales para potenciar la oferta de productos y servicios de Despegar.



La transacción está sujeta a los mecanismos de cierre habituales para transacciones de este tipo, incluyendo la aprobación de las autoridades vinculadas con la competencia. correspondiente.