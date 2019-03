Después de dos días seguidos de récord, este viernes bajó el dólar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario se negoció este viernes en promedio en $ 33,449 con un descenso de 0,18% luego de tres jornadas consecutivas de ascenso y en las que en dos de ellas marcó máximos desde que existe el peso en 1993.



En la semana (al comparar este viernes frente al mismo día previo) la divisa aumentó 1,15%. En lo que va del mes registra un incremento de 2,44%, y en lo que va del año de 3,27%.



Durante la jornada, el billete verde se movió entre $ 33,30 y $ 33,65 para cerrar en $ 33,47.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense cayó ocho centésimos, al cerrar en $ 32,77 y en $ 34,17, compra y venta respectivamente.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total 63 transacciones por un monto equivalente a US$ 28,75 millones. Durante la semana se operaron US$ 120,34 millones, con la mayor operativa el miércoles donde se negociaron US$ 36,84 millones.



El Banco Central (BCU) no intervino esta semana en el mercado, y ya son siete sesiones consecutivas sin su presencia. En lo que va del año, el Central ya adquirió US$ 500,8 millones.



En Brasil, el dólar se mantuvo prácticamente estable este viernes con una mínima suba de 0,04% al cerrar en 3,8344 reales. En lo que va del año acumula una caída de 1,07%.



En Argentina el dólar cerró con un descenso de 1,89% al cerrar en 40 pesos argentinos. En lo que va del año, acumula una suba de 6,1%.



En tanto, a nivel global, el billete verde tuvo su mayor declive semanal en más de tres meses, presionado por débiles datos económicos en Estados Unidos, mientras que la libra esterlina se acercó aun máximo desde junio del 2018.



La producción manufacturera en Estados Unidos bajó en febrero por segundo mes seguido y la actividad fabril en el estado de Nueva York resultó más débil de lo esperado este mes, en una nueva muestra de desaceleración del crecimiento económico del país durante el primer trimestre.



El índice dólar -que compara a esa divisa con otras seis relevantes a nivel mundial- bajó un 0,21% a 96,580, en su mayor pérdida semanal desde la primera semana de diciembre. El movimiento del billete verde impulsó al alza al euro, que avanzó un 0,14% a US$ 1,1318.



La libra operó en US$ 1,3286, por debajo del máximo de nueve meses tocado el jueves, a US$ 1,3380.