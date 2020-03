Lo que está detrás de que el dólar haya pasado los $ 40 en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precio del dólar interbancario tuvo ayer la mayor suba diaria desde el 12 de agosto pasado y superó la barrera psicológica de los $ 40 en el mercado local. El impulso de ayer de la divisa vino tanto del lado regional como global.

Ante la situación turbulenta a nivel internacional (por el temor al efecto económico del coronavirus) y teniendo en cuenta que el cargo de presidente del Banco Central (BCU) estaba vacante, el gobierno resolvió designar interinamente a Diego Labat aprovechando que ya tiene venia (es director de Ancap).



Labat será luego confirmado como presidente del Central cuando el Poder Ejecutivo envíe las venias al Parlamento de todos los organismos y sean aprobadas.

La de ayer fue la décima alza consecutiva del billete verde, en este caso de 1,43% y cotizó en promedio a $ 40,124, un nuevo máximo desde el 1° de marzo de 1993 cuando empezó a circular el peso uruguayo como moneda (más allá de que se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido).



En el mes la moneda estadounidense acumula una suba de 2,48% y en el año de 7,47%.

La divisa estadounidense cotizó entre $ 40 y $ 40,30 para cerrar en $ 40,14.



El Banco Central (BCU) intervino nuevamente en el mercado de cambios de futuros vendiendo dólares por US$ 10 millones para suavizar la suba del billete verde (US$ 6 millones al 26 de marzo, US$ 2 al 27 de abril y US$ 2 millones al 26 de mayo).



Las ventas a futuro del BCU en el 2020 acumulan US$ 28,2 millones; en tanto en enero y febrero realizó compras por US$ 485,2 millones.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 79 transacciones por US$ 37,5 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 45 centésimos y cerró en un valor de compra de $ 39,3 y de venta de $ 41.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió 0,84% y cerró en 4,5258 reales. En marzo la moneda estadounidense en Brasil sube 1% mientras que en el año aumenta 12,28%.

En el mismo sentido, en Argentina el dólar oficial subió un 0,08% y cerró en 62,359 pesos argentinos. En el mes lleva un incremento de 0,24% y en el año de 4,12%.



A nivel global el índice dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de otras seis monedas importantes, subió 0,19% ayer a 97,315. El índice cayó a un mínimo de 96,926 el martes, su nivel más débil desde el 8 de enero.

Los datos económicos conocidos el miércoles también impulsaron al dólar. Las nóminas privadas en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en febrero, lo que apunta a la fortaleza del mercado laboral antes de una escalada reciente en los temores a una recesión provocados por la epidemia de coronavirus.



El euro, en tanto, bajó ayer un 0,28% a US$ 1,114.



