Diageo aplica en Uruguay su política de licencia familiar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A partir del 1° de julio, Diageo comenzó la implementación global de una ambiciosa nueva política de «licencia familiar», la cual es aplicable a todos sus empleados en el mundo y es parte de su liderazgo en crear una fuerza de trabajo totalmente inclusiva y diversa.



«Estamos comprometidos en crear una fuerza de trabajo totalmente inclusiva y diversa, y creemos firmemente que los negocios juegan un papel fundamental en el futuro de la sociedad. Negocios globales como Diageo deben emprender cambios determinantes en sus políticas y entorno de trabajo en el que se encuentran sus empleados, para asegurar el progreso que las personas merecen», dijo Gregorio Gutiérrez, presidente de Diageo para Paraguay, Uruguay y Brasil.



Esta nueva política global de Diageo, que ya se aplica a nivel local, ofrece a sus colaboradoras 26 semanas (6 meses) de licencia en caso de maternidad o paternidad pagas.



Lejos de ser un costo, la decisión adoptada es visualizada como una inversión a largo plazo que impactará en un beneficio para la organización toda. «Ahora hombres y mujeres tendrán el mismo derecho a gozar de una licencia de 6 meses tanto por paternidad como maternidad. Y la nueva política abarca a todos los tipos de pareja que tenemos en la compañía», comentó la gerente regional de Recursos Humanos de Diageo para Paraguay, Uruguay y Brasil, Lorena Leonardi.



DIVERSIDAD

La iniciativa que hace a la dinámica de las relaciones laborales, tiene su espejo inspirador en los valores de la cultura empresarial de Diageo. «La compañía valora a todo su personal por igual, sin hacer diferencias ni discriminaciones por sexo, edad, raza o religión, estilos de vida o personalidad», señaló Leonardi.



Es propósito de la compañía apoyar a sus colaboradores para que puedan experimentar la alegría de formar una familia joven, mientras siguen prosperando en el ámbito laboral, garantizando así que las mujeres y hombres tengan tiempo para sus recién nacidos independientemente de donde vivan o trabajen. «Para estar siempre un paso adelante, en un mundo de permanentes cambios con desafíos cada vez mayores, es preciso tener la necesaria flexibilidad con el objetivo de logar una rápida adaptación a las nuevas realidades en un clima de armonía y equilibrio», sostuvo Leonardi.



FORTALEZA

La integración de grupos de trabajo heterogéneos inclusivos puertas adentro, se presenta como una fortaleza en la búsqueda de distintos puntos de vista en el cumplimiento de los objetivos empresariales que ponen foco en la comercialización de productos de consumo masivo, explicó Leonardi.



Diageo apuesta no sólo a captar talentos, sino a retener y desarrollar sus capacidades profesionales, reconociendo sus diferencias. «Hay que aceptar las diferencias que existen entre nuestros colaboradores que se puede manifestar, por ejemplo, durante la capacitación, ya que algunos prefieren la formación a distancia online y otros los cursos tradicionales presenciales», dijo Leonardi.



RECONOCIMIENTO

Diageo es protagonista en el desafío por promover la paridad de condiciones entre sus empleados, más allá de la normativa vigente en cada país donde opera. Así su compromiso de crear un entorno de trabajo inclusivo y diverso ha sido reconocido por el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg en 2019. De igual forma, en 2018, Thomson Reuters nombró a Diageo la cuarta compañía más diversa e inclusiva del mundo. Esto se debe a que el 40% del Comité Ejecutivo de Diageo y el 44% del Consejo de Diageo son mujeres.



En Uruguay Diageo ha sido reconocida diversas veces entre las empresas de Best Place to Work. En su portafolio de negocios, Diageo reúne una colección de marcas premum, entre las que se encuentran los whiskies Johnnie Walker, Buchanan’s, J&B, Old Parr y Black & White; el Tequila Don Julio, los vodkas Smirnoff, CÎroc y Ketel One; los rones Zacapa y Captain Morgan, el licor Baileys, la ginebra Tanqueray y la cerveza Guinness.