Tras más de 3.400 días, Estados Unidos se acerca al ciclo alcista más largo de su historia

Los analistas apuntan que, al cierre de hoy, la bolsa neoyorquina acumulará su tendencia alcista de 3.453 días que se remonta al pico más bajo de la crisis financiera, en marzo de 2009, y supera el récord de los años 90.



Al cierre de las operaciones, la bolsa registró un avance del 0,25% en el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, mientras que el selectivo S&P 500 progresó un 0,21%. Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq ganó un 0,49%.



Por sectores, el de los bienes no esenciales (0,89%), el industrial (0,75%) y el de las telecomunicaciones (0,68%) tuvieron los mayores avances, mientras que a la baja se situaron el inmobiliario (-0,92%), el de los bienes esenciales (-0,77%) y el de las empresas de servicios públicos (-0,72%).



Los operadores del parqué neoyorquino apostaron por las compras desde los primeros compases de la jornada y el S&P 500 llegó a registrar un máximo intradía, pero los mercados perdieron brío dos horas antes del cierre y finalmente no se consolidó.



Los buenos ánimos por el hito de acercarse al ciclo alcista más largo de la historia, se sumaron a los que generó la fuerte temporada de resultados empresariales, que ha visto crecer los beneficios de empresas clave en el último trimestre, y a los datos positivos que difunde el gobierno sobre la economía de EE.UU.



Por otra parte, los inversores están pendientes de la publicación, este miércoles, de las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que ha suscitado críticas del presidente Donald Trump en las últimas semanas.



También siguen los desarrollos en la relación comercial entre Washington y Pekín, a la espera de que esta semana la Casa Blanca imponga una nueva ronda de aranceles a ese país, pese a las conversaciones que planean mantener sus gobiernos para llegar a una distensión.



Entre los treinta valores del Dow Jones, encabezaron el terreno positivo con subidas superiores al punto porcentual Intel (2,41%), Goldman Sachs (1,22%) y Home Depot (1,16%).



Al otro lado de la tabla, las firmas que más valor perdieron en ese grupo fueron Merck (-1,43%), Johnson & Johnson (-1,12%) y Coca-Cola (-1,09%).



En otros mercados, el barril de Texas progresó hasta US$ 67,35 y al cierre de Wall Street, el oro subía a US$ 1.201,30 la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a diez años ascendía hasta el 2,844 % y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a US$1,1572.