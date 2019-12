¿Cuál es la diferencia de precios entre los supermercados del Este y Montevideo?

Faltan menos de 10 días para que comience de forma oficial la temporada de verano y a medida que se acerca la temporada los precios aumentan. Este año, la brecha de precios (para un mismo producto) entre los supermercados ubicados en el Este y los de Montevideo, aumentó en comparación con lo ocurrido el año pasado.



Según el informe “Precios diferenciales en los Balnearios del Este previo al verano 2019-2020”, elaborado por el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante la primera decena de noviembre y diciembre de este año, los precios en los supermercados de Punta del Este subieron en promedio 3,67% y 6,32%, respectivamente, en comparación con los de Montevideo.



Esto significa un aumento de 0,35 puntos porcentuales, respecto a la misma decena de noviembre 2018, y un aumento de 0,92 puntos porcentuales con respecto a la decena de diciembre 2018.



“El sobreprecio aumenta a medida que nos alejamos de Montevideo, por lo menos hasta Punta del Este”, indicó el informe que se basó en relevar datos de las cadenas con locales en Montevideo, Punta del Este, Piriápolis y Atlántida.



En Piriápolis los precios fueron 6,22% más caros en la primera decena de diciembre con respecto a Montevideo y 3,71% más caros en la primera decena de noviembre.



En el caso de Atlántida, los precios aumentaron en promedio 1,76% durante la primera decena de diciembre y 0,94% durante el mismo período en noviembre .



A diferencia de lo que ocurrió en la edición 2018 del informe del MEF —cuando el incremento de la diferencia de precios fue menor a la de 2017—, el sobreprecio promedio en 2019 fue mayor al registrado el año pasado.



Sobre este tema y en respuesta al pedido del gobierno de no aumentar los precios en verano, el gerente general de la Asociación de Supermercados, Daniel Menéndez, había dicho a El País que “es normal que en un lugar turístico haya temporada alta y baja, y en función de eso precios más bajos y más altos” y dijo que eso “funciona así en todo el mundo, desde Bariloche hasta Marbella".



La visión de Francisco De Narváez

El empresario argentino Francisco De Narváez, propietario de Ta-Ta, Multi Ahorro Hogar, la cadena de farmacias San Roque, entre otros, criticó —en una entrevista dada a El País en enero— el aumento de precios en verano.



“Escuchamos que en la zona de Punta del Este y Maldonado los consumidores se quejaban por los aumentos de precios que había. Y el argumento que escuchábamos de otros competidores era la logística. ¿Cien kilómetros? No, 100 kilómetros no puede ser 30% de aumento (en el precio)”, señaló.



En el caso de sus supermercados dijo que mantuvieronlos mismos precios “porque no hay ninguna razón (para subirlos). Pasa en el mundo que el sector privado le pide al sector público que sea más eficiente, es una dinámica del capitalismo. Claro que el Estado puede ser más eficiente si nosotros también lo somos”, concluyó.