Directorio del Fondo Monetario avala acuerdo por US$ 50.000 millones con Argentina

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este miércoles una línea de financiamiento por US$50.000 millones para Argentina y desembolsará de inmediato US$ 15.000 millones que servirían para aplacar la turbulencia cambiaria que vive el país sudamericano.



Mediante un comunicado divulgado casi al mismo tiempo en Washington y Buenos Aires, autoridades ratificaron que la medida se enmarca en el acuerdo de financiamiento "stand-by" por tres años. El aval preliminar se había conocido el 7 de junio.



"La decisión del directorio (del FMI) permite a las autoridades (argentinas) realizar una compra inmediata de US$ 15.000 millones -equivalentes a 10.614 millones de derechos especiales de giro (...) La mitad de ese monto -US$ 7.500 millones- se destinará al respaldo presupuestario", dijo el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Argentina.



Agregó en un comunicado que "el monto restante del respaldo financiero del FMI - US$ 35.000 millones- estará disponible a lo largo de la duración del acuerdo, supeditado a exámenes trimestrales a cargo del Directorio Ejecutivo (del FMI)".



Para el presidente del banco central argentino, Luis Caputo, este acuerdo ayudará a estabilizar el complejo mercado cambiario del país.



Se busca reestablecer "la confianza del mercado mediante un programa macroeconómico coherente que reduce las necesidades de financiamiento, encauza la deuda pública argentina por una trayectoria descendente firme y afianza el plan de reducción de la inflación mediante metas (...) más realistas y el fortalecimiento de la independencia del banco central", sostuvo.



Este reporte subrayó que se incluyen "medidas para proteger a los segmentos más vulnerables de la sociedad manteniendo el gasto social y, en caso de que las condiciones sociales desmejoraran, abriendo margen para incrementar el gasto en la red de protección social argentina".



Deseos

En sus primeros comentarios públicos desde que reemplazó a Federico Sturzenegger a la cabeza de la autoridad monetaria la semana pasada, cuando la moneda doméstica cayó a sus mínimos históricos, Caputo dijo a los diarios Clarín y La Nación que aguarda "que el mercado llegue a un equilibrio pronto" y resaltó la tranquilidad de la plaza el martes.



"Estamos en una transición hacia una mayor estabilidad" del tipo de cambio, dijo Caputo, quien se desempeñó como ministro de Finanzas hasta antes de asumir el cargo como titular del banco central. "Ahora viene el cronograma (de oferta de dólares) del Ministerio de Hacienda, que va a dar más certidumbre. Va a ofrecer un panorama de lo que va a ser la oferta", sostuvo.



Argentina anunció que recurriría al FMI el mes pasado después de una corrida contra el peso debido a las preocupaciones de los inversionistas sobre la capacidad del presidente Mauricio Macri para dominar la inflación desenfrenada, así como una venta masiva de activos de mercados emergentes por el aumento de tasas en Estados Unidos.



El peso cerró el martes con una baja de 0,36%, a 27,80 por dólar, luego de un incremento del 2,71% el lunes, cuando Caputo aumentó los requisitos de reserva de los bancos. La moneda marcó el viernes su mínimo histórico de 28,50 por dólar.



Los mercados argentinos permanecen cerrados este miércoles por un feriado nacional.



En la entrevista con los diarios, Caputo agregó que apuntaría a eliminar el saldo de las llamadas letras 'Lebac' del banco central a un ritmo más rápido que el plan trienal establecido en el acuerdo con el FMI.



El martes, el banco central elevó las tasas de 'Lebac' a corto plazo al 47%, frente al 40%, y renovó 308.473 millones de pesos (US$ 11.096 millones) de un vencimiento de 514.779 mln pesos. Caputo dijo que la renovación del 60% fue mayor que el 50% que había estado esperando.



"Este es un mensaje muy poderoso", dijo en la entrevista. "Ya estamos limpiando el balance del banco central", subrayó.