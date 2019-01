Dólar empezó semana al alza; BCU intervino e hizo la mayor compra desde fines de abril

El dólar interbancario inició la semana al alza con un incremento de 0,18% frente a la sesión del viernes, al cotizar en promedio en $ 32,176.

Esto sucedió en parte como consecuencia de que el Banco Central (BCU) intervino en el mercado este lunes. En esta instancia adquirió US$ 21 millones de los US$ 30,1 millones que se operaron en la jornada. Es la compra más grande del Central desde el 26 de abril pasado, cuando había adquirido US$ 26,8 millones.

Como consecuencia de ello la divisa acumula una caída de 0,02% en lo que va del mes y registra un aumento de 11,86% en lo que va del año.