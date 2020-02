El dólar interbancario marca otro récord al cotizar casi a $ 39 este jueves

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar subió este jueves por sexta jornada consecutiva (lleva un alza de 2,8% en esas seis jornadas), en este caso 0,93%, la máxima para un día desde el 12 de agosto de 2019 (tuvo un alza de 1,58% ese día).

Así, la moneda estadounidense se negoció en promedio a $ 38,96, un nuevo máximo desde que el 1° de marzo de 1993 empezó a circular el peso uruguayo como moneda (más allá de que se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido).

En lo que va del mes el dólar lleva un incremento de 3,81% y en el año de 4,35%.

La divisa estadounidense cotizó hoy entre $ 38,90 y $ 39 para cerrar en $ 38,95.

El Banco Central no intervino este jueves en el mercado de cambios, si bien en lo que va de febrero compró US$ 195,4 millones para sostener al dólar y en el año lleva adquiridos US$ 485,2 millones.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) hoy se realizaron 62 transacciones por US$ 32,6 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 30 centésimos y cerró a $ 38,15 a la compra y a $ 39,75 a la venta. En algunos cambios, el billete verde cotizó a la venta entre $ 39,95 y $ 40.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar aumentó 0,91% este jueves y cerró en un valor de 4,4764 reales, también un máximo histórico. En el mes el dólar en Brasil lleva un alza de 4,85% y en el año de 11,06%.

En el mismo sentido, en Argentina el dólar oficial subió 0,08% y cerró en 62,139 pesos argentinos. En el mes la moneda estadounidense en Argentina lleva un incremento de 2,96% y en el año de 3,76%.

A nivel global, el dólar se depreció este jueves, debido a mayores apuestas de que la Reserva Federal reducirá sus tasas de interés para compensar el impacto del coronavirus, por lo que el euro tuvo su mayor alza desde mayo de 2018.

Las expectativas de operadores de un recorte de tasas en marzo subieron a 54,3% desde un 33,2%, de acuerdo a la herramienta FedWatch del CME Group. El índice dólar bajó un 0,658% a 98,463 tras haber tocado un piso desde el 6 de febrero más temprano en la sesión.

Con información de Reuters