Dólar interbancario subió 12,6% en 2018, el mayor aumento anual desde 2015

Luego de un 2017 en el que el dólar estuvo planchado y presentó leves oscilaciones, con un Banco Central (BCU) que participó activamente del mercado realizando compras directas e indirectas, este año este comportamiento se revirtió y el dólar registró cambios significativos.



En el 2018 el Central compró entre enero y abril US$ 1.714,3 millones y posteriormente entre junio y octubre, ante la presión compradora realizó operaciones de venta en el mercado spot y de futuros por un total de US$ 579,5 millones. Finalmente en diciembre el BCU evitó oscilaciones bruscas y compró US$ 238,9 millones. Como resultado la autoridad monetaria realizó en el año compras netas por US$ 1.374,2 millones, y el monto máximo mensual fue de US$ 541,3 millones el primer mes del año.



Durante el último mes del año la divisa estadounidense presentó dos rachas al alza de cinco y siete jornadas consecutivas a mediados y sobre fines de diciembre respectivamente. El dólar cotizó a la baja en tan sólo cuatro sesiones y lo hizo en aumento en 15 instancias de las 19 jornadas en que hubo operativa.



Durante el mes el billete verde osciló entre un precio mínimo de $ 31,97 el primer día hábil del mes, y finalizó este viernes con el precio máximo alcanzado en el mes, al cerrar en $ 32,39.



La divisa registró en diciembre un incremento “punta a punta” de 0,65%, luego de dos meses consecutivos en descenso.



Al comparar el cierre de ayer con el fin del 2017, el dólar interbancario subió en el 2018 un 12,61%. En efecto, la divisa cotizó este viernes en promedio en $ 32,39 con un aumento de 0,11% respecto a la sesión previa y $ 3,63 por encima del cierre del 2017, instancia en la que se negoció en $ 28,764. El interbancario osciló entre un precio mínimo de $ 28,151 el 20 de abril y de $ 33,214 el 28 de setiembre.



Se trata del mayor aumento anual registrado desde el 2015, instancia en la que la divisa aumentó un 23,76%. Por su parte en 2016 y 2017, el billete verde retrocedió un 2,07% y 1,68% respectivamente.



Por otro lado, el valor medio del dólar fondo promedio durante el mes de diciembre fue de $ 32,198, un 1,04% inferior al registrado en noviembre. En el año alcanzó su menor valor en abril, cuando cotizó en promedio en $ 28,298, y un valor máximo de $ 32,886 en el mes de octubre, es decir, $ 4,59 superior.



El promedio del dólar pizarra a la compra fue de $ 31,496 y a la venta de $ 32,896. En tanto, el dólar pizarra presentó un aumento “punta a punta” mensual de 0,7% a la compra y de 0,67% a la venta. Frente al cierre del 2017 el dólar pizarra a la compra subió un 11,82% y a la venta un 13,94% al finalizar ayer en $ 31,7 y $ 33,1 respectivamente.



A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron durante el mes de diciembre un total 1.026 transacciones por un monto equivalente a US$ 558,12 millones, cifra inferior a los US$ 415,84 millones operados durante el mes de noviembre.



En Brasil el dólar registró un incremento “punta a punta” mensual de 0,52% y acumuló como consecuencia de ello un aumento de 16,94% en el año.



En Argentina la divisa registró apenas un descenso de 0,05% en diciembre, mientras que en el año registró una suba de 102,15%.