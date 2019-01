Dólar se mantuvo estable; Banco Central volvió a intervenir y compró US$ 4,8 millones

El dólar interbancario se mantuvo prácticamente incambiado este martes al caer 0,01 % frente a la sesión previa y cotizarse en $ 32,655. De esta manera, el billete verde acumula una crecimiento de 0,82 % en lo que va del año.

Por otra parte, se transaron hoy en el mercado un total de US$ 14,5 millones.

El Banco Central del Uruguay (BCU) intervino hoy en el mercado y compró U$S 4,8 millones. El Central no intervenía desde el 7 de enero, cuando había comprado U$S 2 millones.