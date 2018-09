Dólar bajó por segunda sesión consecutiva; BCU compró US$ 7,9 millones

El dólar se negoció a la baja por segunda sesión consecutiva este viernes, con un descenso de 0,42% frente al jueves al cotizar en promedio en $ 32,388. Así acumuló una suba de 0,15% en la semana (y en el mes) y de 12,6% en lo que va del año.



Según la información divulgada por el Banco Central (BCU), la autoridad compró US$ 7,9 millones para mantener al tipo de cambio en los niveles deseados.



Así, el Central realizó la operación contraria que había llevado adelante días atrás. En solo cinco jornadas –entre el miércoles de la semana pasada y el martes de esta- el BCU vendió de US$ 496,1 millones en el mercado spot y otros US$ 66 millones que vendió a futuro, lo que totalizó US$ 562,1 millones.