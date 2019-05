Dólar sigue el alza; BCU vendió US$ 218 millones en la semana para contener la suba

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar cotizó este viernes al alza al situarse en $35,145, con una suba de 0,054% respecto a la sesión anterior. En lo que va del año, en tanto, el billete verde acumula una suba de 8,51%, mientras que en el mes el aumento acumulado es de 0,47%.

En el mercado se negociaron hoy U$S 38,3 millones a través de 55 transacciones. El Banco Central (BCU) intervino vendiendo US$ 25 millones. En la semana las ventas totales del Central alcanzaron los US$ 217,8 millones.

Al público, según las pizarras del Banco República (BROU), la divisa cotizó en $34,39 a la compra y $35,89 a la venta.