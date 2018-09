Dólar subió este martes y cotizó en promedio en $ 32,861

El dólar cotizó este martes en promedio en $ 32,861 con un incremento de 0,48% frente al lunes.

Como consecuencia acumula un aumento de 1,61% en lo que va del mes y de 14,24% en lo que va del año.

No hubo intervención del Banco Central (BCU) en una jornada en la que se operaron en el mercado US$ 33,2 millones, cifra significativamente superior a los US$ 9,5 millones transados el lunes.