Duodécima edición de Punta Tech Meetup reúne a líderes tecnológicos de todo el mundo

A lo largo de once ediciones, Punta Tech Meetup se ha transformado en uno de los eventos más importantes que año a año tienen lugar en Punta del Este, y se ha consagrado como un clásico de cada verano en la península.



Yuval Harari, Marcos Galperin, Oren Simanian, Anand Giridharadas, Marcos Galperin, Marvin Liao, Martín Varsavsky, y Sir Martin Sorrell son algunos de los referentes y líderes tecnológicos que participaron en Punta Tech Meetup a lo largo de estos años.



En 2020, Punta Tech volverá a posicionarse en el Centro de Convenciones de Punta del Este como una gran vidriera para inversiones y negocios, así como un espacio irrepetible para conocer a los mejores oradores de la industria de la tecnología.



En torno al evento principal se realizarán una serie de encuentros satélites para diferentes públicos y distintos objetivos, desde una cena de bienvenida que reúne a los speakers principales con actores del ecosistema emprendedor, hasta eventos laterales que vinculan proyectos de emprendedores con inversores y clínicas con contenidos tecnológicos específicos.



Los Speakers Puntatech 2020 serán Stephen Attenborough, Director Comercial de Virgin Galactic, una empresa del Grupo Virgin de Sir Richard Branson que se acaba de convertir en la compañía de turismo espacial en cotizar en Bolsa.



Dirige un equipo en Londres que cubre ventas, marketing, atención al cliente, relaciones públicas y toda la gestión de comunicación para fomentar el negocio del turismo espacial que ha atraído a más de 300 futuros astronautas y más de 40 millones de dólares en depósitos.



También es responsable de la investigación científica y el despliegue de satélites pequeños.



Daniel Rudasevski, CGO y cofundador de Selina Hotels, una joven y creativa cadena de hoteles. En 2014 nace el primer Selina en Venao, una ciudad de surf cerca de Pedasí.



Una vez que se comprobó que el modelo era un éxito comenzó la expansión en América Central y continúa por América del Sur, América del Norte y Europa.



Para el 2023 planea abrir en más de 400 ubicaciones y tener 130,000 camas en todo el mundo.



Dan Ariely (por videoconferencia en vivo)es catedrático de Psicología y Economía, especialista en temas de economía de la conducta y columnista de los más importantes periódicos del mundo, como The New York Times, Wall St. Journaly The New Yorker.



Cuando era adolescente, mientras preparaba una ceremonia característica de los movimientos juveniles israelíes, sufrió un accidente con una bengala que le provocó quemaduras de tercer grado en el 70% de su cuerpo.



Con esta historia personal, Ariely abre su primer libro y aborda a partir de ella cuestiones vinculadas a cómo vemos la realidad y cómo y cuál es la “verdad”.



Además de sus escritos académicos ha publicado dos famosos libros «Las trampas del deseo» y «Las ventajas del deseo».



Esta edición contará también con un un panel exclusivo con expertos internacionales que aportarán un visión global del futuro de las fintechs.



Los oradores serán: Andrés Wolberg-Stok, jefe de Política Digital de Citi Global Consumer Banking; Pablo Coirolo, miembro de la Junta Aeternity y CEO de Aeternity Américas; Darpan Shah, fundador y CEO de Neo Advisors; Claudia Fernández, directora de Desarrollo de Negocios en Technisys; Roberto Bo, jefe de Desarrollo de Negocios del Cono Sur, región Andina y Centroamérica en Uber; y Andrés Gil, líder de práctica de riesgo cibernético para la región spanish Latin America.



Lo que empezó como una reunión de un grupo de pares hoy es un evento que reúne a más de mil personas, manteniendo el mismo espíritu del comienzo.



Protagonistas de lo cambios más importantes del mañana y los más importantes lectores del mundo de la tecnología, al alcance de una mirada, de una conversación.