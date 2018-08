El presidente de República AFAP, Luis Costa, dijo en entrevista con el semanario Crónicas publicada este viernes que es necesaria una reforma del sistema previsional. El ejecutivo sostuvo, además, que "con subir la edad solo no alcanza", si no que "hay que ajustar otros parámetros".

Costa añadió que en la reforma "se van a tener que pedir 65 años (de edad) y 35 de aportes" por trabajo para solucionar la situación, ya que en la actualidad "con 60 años de edad y 30 años de aportes, el BPS calcula un 45% del promedio de sueldos" y "a los 65 con 30 años de aportes, un 50%".

República AFAP sugiere subir a 65 años la edad jubilatoria y pedir 35 años de trabajo By Bruno Scelza República AFAP sugiere subir a 65 años la edad jubilatoria y pedir 35 años de trabajo MIRA TAMBIÉN República AFAP sugiere subir a 65 años la edad jubilatoria y pedir 35 años de trabajo

Consultado acerca de las declaraciones del presidente de la AFAP estatal, el representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), Ramón Ruiz, dijo a El País que los “problemas” que enfrenta el sistema previsional en Uruguay son “muy complejos”, y que subir la edad de retiro y los años de aporte es una “solución mágica” que no es “seria”.

Además, afirmó, si la edad se eleva de 30 a 35 años “miles de personas nunca van a poder jubilarse”.



Para Ruiz “proponer por proponer como si fuera una lotería no es el mejor método”. En cambio, dijo, se debería “discutir integralmente”, puesto que la “seguridad social no es un Frankenstein, es un sistema, no hay que verlo a pedacitos”.



Ruiz dijo, a su vez, que las AFAP son "empresas con fines de lucro" con un "interés que no les da legitimidad para proponer esto".



Además, el representante de los trabajadores sumó que se debería poner sobre la mesa también la tasa de reemplazo (la relación entre la primera jubilación que alguien recibe comparada con su último sueldo). “¿Alguien va a trabajar hasta los 65 (años) con (una tasa de reemplazo de) 50% también?”, se preguntó.