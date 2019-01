EEUU registró la mejor temporada de ventas navideñas en seis años

Los datos incluyen ventas en tiendas y por internet entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre. La Federación Nacional de Minoristas había pronosticado que las ventas en la temporada de las fiestas en Estados Unidos aumentaran entre 4,3% y 4,8% en los dos últimos meses del año.



"Desde las estanterías hasta los carros en línea, la confianza del consumidor se tradujo en alegría festiva para el comercio minorista", dijo Steve Sadove, asesor principal de Mastercard.



El nivel cercano al pleno empleo y el aumento de los salarios han impulsado el gasto de los consumidores, que en octubre alcanzó su nivel más alto en casi dos décadas. Dado que la víspera de Navidad cayó lunes este año los clientes obtuvieron un día adicional para ir de compras.



Los datos también mostraron que la confianza de los consumidores no se vio afectada por la reciente volatilidad en los mercados bursátiles de Estados Unidos ni por las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento mundial.



En ese escenario, no fue una sorpresa que las ventas por internet registraran fuertes alzas, con un aumento del 19,1%, según el informe minorista SpendingPulse, publicado por la división de análisis de Mastercard.



Amazon.com Inc. dijo el miércoles que tuvo una temporada festiva "récord", con 1.000 millones de artículos enviados de forma gratuita con Prime sólo en Estados Unidos.



En cambio, las ventas en grandes almacenes cayeron 1,3% tras dos años de crecimiento por debajo del 2%, en gran parte debido a los cierres de tiendas. Pero las ventas online de este grupo crecieron un 10,2%, lo que indica que las enormes inversiones en comercio electrónico para hacer frente al continuo descenso en las tiendas estaban dando frutos.



El informe SpendingPulse rastrea los gastos combinando la actividad de ventas en la red de pagos de Mastercard con las estimaciones de efectivo y otras formas de pago, y excluye las ventas de automóviles.