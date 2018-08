Ejecutivo paraguayo aprueba ley que modifica tratado de represa con Argentina

La ley sanciona las dos notas reversales antes aprobadas por el Congreso, y que ayer fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la Presidencia.



La primera nota reversal modifica el Anexo C del Tratado y establece el reconocimiento de la deuda de Yacyretá con el Tesoro de Argentina, cifrada en US$ 4.084 millones.



Al mismo tiempo estipula la indemnización a Paraguay con US$ 940 millones en compensación por la inundación del territorio paraguayo durante la construcción.



La segunda nota reversal introduce modificaciones en el Anexo A y reconoce la cogestión de la Entidad Binacional de Yacyretá (EBY),



La primera nota reversal se basa en el acta de entendimiento que firmaron en mayo de 2017 el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, y su homólogo de Argentina, Mauricio Macri.



Las modificaciones fueron aprobadas primero por el Senado y la pasada semana por la Cámara Baja, con una mayoría de legisladores del gobernante Partido Colorado.



El rechazo ha estado abanderado por la coalición de izquierda Frente Guasu, del expresidente Fernando Lugo, que pidió que se postergara el tratamiento de las modificaciones en Diputados para abrir un debate nacional sobre la cuestión.



Desde el Frente Guasu hablaron entonces de "entrega" de la soberanía energética y aseguraron que esas modificaciones supondrán "la pérdida (para el Estado) de unos US$ 15.000 millones" en las próximas tres décadas.



Ello con base a que "no establece los derechos de Paraguay a la libre disponibilidad" de la energía sobrante para su venta a terceros países.



Y esta semana la Conferencia Episcopal Paraguaya solicitó al Ejecutivo que retrasara "la sanción y promulgación" de las notas reversales para evaluar de forma "más completa" las repercusiones que esa firma representa para "los bienes, los recursos y la soberanía nacional".



El episcopado basó su recomendación en los estudios sobre el tema realizado por expertos de la Universidad Católica de Asunción y de la Universidad Nacional de Asunción, en los que concluyen que los cambios en el tratado afectan a "la soberanía energética y nacional".



La represa de Yacyretá ("tierra de la luna", en lengua guaraní), establecida en 1973 a través de un tratado entre Argentina y Paraguay, es la segunda mayor hidroeléctrica de Paraguay, por detrás de Itaipú, que el país comparte con Brasil.