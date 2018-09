Elon Musk fue acusado de fraude por EE.UU

En una demanda presentada en una corte federal de Manhattan, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés), sostuvo que Musk "sabía o fue imprudente al no saber" que estaba engañando a los inversores el 7 de agosto al decir a sus más de 22 millones de seguidores en Twitter que podría sacar a Tesla de la bolsa a un precio de US$ 420 por acción, y que el "financiamiento estaba asegurado".



El recurso también incluye tuits posteriores en los que Musk dijo que "el apoyo de los inversores está confirmado" y que podría crearse un "fondo para propósitos especiales" para los inversores que mantuvieran su participación en la compañía con sede en Palo Alto, California.



No hubo un representante de Tesla disponible de inmediato para realizar comentarios. Sus acciones se hundieron un 5,7% en las operaciones posteriores al cierre de la sesión regular del mercado.



La demanda de ayer convierte a Musk en uno de los ejecutivos de más alto perfil que es acusado de fraude de valores por el regulador estadounidense. También busca impedirle dirigir compañías que cotizan en la bolsa, lo que incluiría a Tesla, así como una multa civil, la SEC no tiene poder para aplicar sanciones penales.



Musk ha utilizado Twitter para criticar a los vendedores en corto que apuestan contra la empresa. Los inversores han presentado varias demandas en su contra y contra la compañía por los mensajes en la red social.



El 24 de agosto, después de que se hizo conocida la investigación de la SEC, Musk escribió en un blog que Tesla seguiría cotizando en la bolsa debido a la resistencia de los inversores.