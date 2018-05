Elon Musk promete paseo en sus túneles futurísticos por solo US$ 1

- El multimillonario empresario Elon Musk, dueño de Tesla y de una empresa de cohetes, está ofreciendo un paseo en sus túneles futurísticos en la ciudad de Los Ángeles por US$ 1. Musk presentó en detalle el proyecto de su empresa The Boring Company el jueves en un evento con la comunidad. Con esta iniciativa pretende solucionar el problema de la congestión urbana con cientos de túneles, señaló. Además, dijo que ofrecerá acceso gratuito en los dos primeros túneles para conseguir una evaluación de los usuarios antes de iniciar el sistema más amplio. Después, el cobro por el uso de los túneles de alta velocidad sería de US $ 1.

El empresario describió a los túneles como "casi un sistema de autos autónomo, subterráneo y de multinivel" y que eventualmente puede llegar a miles.

Sin embargo, el proyecto aún tiene un comienzo tímido: la empresa está buscando autorización para la construcción de un túnel de unos 4,3 kilómetros en el Boulevard Sepulveda, en Los Ángeles. Es el primer paso para un túnel de 100 kilómetros.

"Es una (solución para el tránsito de Los Ángeles) que creemos que puede funcionar y vale la pena intentar", dijo Musk.

Empero, el proyecto también puede enfrentarse a obstáculos. Aún no está claro con qué autorizaciones para la construcción ya cuenta además de recibir distintas críticas.