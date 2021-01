Embajada de Japón: Atesorando nuestro vínculo, construyamos juntos el futuro 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este año estamos celebrando el centésimo aniversario del establecimiento

de las relaciones diplomáticas entre Japón y Uruguay y me siento muy

afortunado por comenzar 2021 visitando este hermoso país. Agradezco

sinceramente al gobierno uruguayo y a todos los ciudadanos por su cálida

recepción.



Uruguay es geográficamente el país más alejado de Japón, aun así, nos une una relación amistosa de más de 100 años. Desde que se establecieron las relaciones diplomáticas en septiembre de 1921, Japón y Uruguay, que son democracias que comparten valores universales como la libertad, los derechos humanos y el estado de derecho, y son países promotores del libre comercio, se han vuelto compañeros invaluables.



Mi visita busca fortalecer aún más nuestras relaciones diplomáticas, siendo la voluntad de Japón la de continuar construyendo juntos un futuro por otros 100 años. Japón este año desarrollará una “diplomacia con empatía y firmeza”, la cual también guiará nuestras relaciones con toda América Latina y el Caribe.





La relación entre los dos países se basa en los intercambios y la acumulación de contribuciones de muchas personas. La comunidad Nikkei

con presencia en Uruguay desde hace más de 110 años, más allá de la historia de las relaciones diplomáticas, ha construido los cimientos de la amistad que une a ambos países.



Quisiera expresar mi profundo agradecimiento por un lado a los Nikkei

—los japoneses y sus descendientes— que sorteando dificultades lograron

salir adelante, y por otro lado, a todo el pueblo uruguayo que los recibió cálidamente. Con el objetivo de contribuir al mayor capital que posee

Uruguay, el capital humano, Japón ha recibido a becarios uruguayos y enviado a especialistas japoneses de varias áreas a este país a través de su Agencia de Cooperación Internacional (JICA), enfocándose en las áreas de la silvicultura, la agricultura y el monitoreo de la calidad de las aguas fluviales.



También se han realizado contribuciones a través del Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable de Apoyo a Proyectos

Comunitarios de Seguridad Humana del Gobierno del Japón, en

varias áreas como la educación y la salud, apuntando a que el apoyo llegue

a todos los rincones del Uruguay.



Asimismo, se planea ayudar en la lucha contra el coronavirus a través de contribuciones a sistemas de telemedicina junto con el BID. Deseamos

continuar colaborando con Uruguay para que su país siga avanzando

y logre cumplir los objetivos de desarrollo.



Recuerdo claramente que en 2011, cuando ocurrió el Gran Terremoto

del Este del Japón, el gobierno uruguayo envió grandes cantidades de enlatados de alimentos, con el cálido mensaje de “A Japón con salud”

escrito en japonés. Años después, durante la Copa Mundial de Rugby 2019, Uruguay jugó contra Fiyi justamente en el Kamaishi Recovery Memorial Stadium, un símbolo de la recuperación tras el desastre.



Fueron momentos que llevaron gran ánimo a la gente de la zona afectada

por la tragedia. Cuando sonó el himno nacional uruguayo en el estadio

previo al partido, un niño japonés seguidor de los Teros cantó junto a ellos el himno, en español, transformándose en un símbolo de la amistad entre los dos pueblos.



Estos episodios nos muestran dos pueblos unidos por un fuerte vínculo, cercanos en el corazón, aun cuando físicamente los dos países se encuentran tan lejos.



Japón tiene la intención de continuar profundizando estos intercambios y transmitir este vínculo a las próximas generaciones. Las relaciones entre Japón y Uruguay continúan desarrollándose con seguridad.



Éstas lograron fortalecerse aún más cuando en diciembre de 2018 el ex primer ministro Shinzo Abe visitó este país. Fue la primera visita oficial al Uruguay de un jefe de gobierno japonés. Uno de los resultados de esta visita fue la apertura bilateral del comercio de carne vacuna, y con esto por fin en

Uruguay se pudo probar la carne vacuna japonesa “Wagyu”, a la vez que los japoneses pudieron degustar y disfrutar la carne uruguaya de alta calidad.



Adicionalmente, con la firma del Acuerdo de Asistencia Mutua y Cooperación en Materia Aduanera que se realizará el día de hoy, el comercio entre los dos países será más fluido. Al Acuerdo de

Liberalización, Promoción y Protección de Inversiones entre Japón y

Uruguay que entró en vigor en 2017, se le sumará el convenio

para eliminar la doble imposición en materia de impuestos, el cual está

próximo a entrar en vigor.



Con estos acuerdos, el ambiente de negocios entre los dos países se beneficiará y esperamos que las relaciones económicas bilaterales continúen su desarrollo. En la situación actual donde el coronavirus se ha

extendido por todo el mundo y la cooperación internacional se vuelve

más importante que nunca, estos dos países que están unidos por fuertes vínculos en varias áreas son importantes socios no solo en sus relaciones bilaterales sino también en la arena internacional.



En Uruguay hace 35 años, en 1986, se celebró la octava ronda del GATT, que luego llevó a la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), actual base del sistema multilateral de comercio.



Deseamos continuar cooperando con este país promotor del libre comercio,

apuntando al desarrollo del orden internacional libre y abierto, basado en el reglamento establecido en la Ronda Uruguay del GATT. Este país también es conocido por sus contribuciones a las misiones de paz de la ONU, recuerdo que aunó esfuerzos con Japón en su primera misión de paz en Camboya con el fin de mantener la paz internacional.



Para festejar el centenario de las relaciones diplomáticas, se ha establecido un comité organizador liderado por el presidente de la Cámara Uruguayo Japonesa de Comercio e Industria, el Sr. Isidoro Hodara, con quien colaboran empresarios, integrantes de la comunidad Nikkei y amigos del Japón.



Al comité y sus integrantes, quienes están planeando la realización de varios eventos conmemorativos en ambos países, expreso mi profundo

respeto por la pasión y los esfuerzos de todos.



Como una de las actividades conmemorativas, lanzamos el proyecto de la plantación de árboles de “Sakura”, cerezo japonés, que simbolizan la amistad y el vínculo entre las dos naciones. Anhelo que los Sakura

florezcan en todo el Uruguay, representando el desarrollo firme de

las relaciones entre los dos países. A la vez que extiendo mis congratulaciones por el centenario, deseo que las relaciones entre Japón y Uruguay continúen creciendo y desarrollándose para seguir brindando en el futuro frutos de felicidad y confianza a los dos pueblos.



SELLO CONMEMORATIVO



Celebrando el centenario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y Uruguay, en Japón se emitirá un sello conmemorativo.

Actualmente estamos realizando una convocatoria para las fotos que se utilizarán como base para el diseño de dicho sello.



Los detalles de la convocatoria pueden consultarse en el sitio web de la Embajada del Japón en Uruguay. Aguardamos la participación de todos.

Fecha de la convocatoria: Del 6 al 15 de enero de 2021.

Sitio web de la Embajada del Japón en Uruguay: https://www.uy.emb-japan.go.jp/itprtop_es/index.html