¿Cómo empezar a manejar las finanzas desde pequeños? Claves de enseñanza para padres

Darles pequeños montos semanales a cambio de ayuda en tareas familiares como juntar el pasto o lavar el auto, asesorarlos para que inviertan bien, enseñarles qué es la relación precio-calidad o cómo hallar opciones más acordes en Internet son algunas de las cosas que hacen Nicolás, de 45 años, y su mujer, María Victoria, de 41, para educar financieramente a sus hijos, Pedro y Gaspar, de 11 y 5 años, respectivamente. “Lo importante es enseñarles prioridades a la hora de administrar”, explica Nicolás.



La preocupación de la pareja es compartida por muchas otras que se encargan cada vez más temprano de enseñarles cómo administrar el dinero a sus hijos. Atrás quedaron épocas en las que los conceptos monetarios eran ajenos a los niños o se reducían a la alcancía o El Banco Inmobiliario. En cambio, hay dinámicas prácticas, plataformas y juegos online para aprender jugando y hasta incentivos para que empiecen con pequeños emprendimientos.



Hoy, el concepto de “educación financiera” incluye mucho más que términos técnicos: desde la capacidad de plantearse metas y planes para conseguirlas hasta conceptos más sofisticados como ahorro, crédito e inversión.



En los Estados Unidos, por ejemplo, es un éxito el juego Cash Flow for Kids —del autor de la saga Padre rico, Padre pobre— que se complementa con un sitio web con literatura, cómics y libros orientado a las bondades de enseñarles finanzas a los pequeños.



En Uruguay, el BCU Educa del Banco Central es el programa de educación económica y financiera desde el cual se han lanzado cursos, talleres, guías para docentes, juegos, actividades interactivas y literatura que ayudan a los niños a entender las finanzas.



De acuerdo con expertos, durante mucho tiempo, existió un tabú respecto de tratar temas financieros con los niños. “A modo de protección, no debían enterarse de dónde salía la plata ni qué se hacía con ella. Hoy la tendencia es la opuesta, hay que hacerlos partícipes de lo que ocurre en el hogar, cuánto ingreso hay disponible y cómo se administra”, explica la psicopedagoga Sabrina Roitstein.



Para Mariano Otálora, director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales, el problema es vincular el dinero con lo negativo. “Detrás del dinero, hay valores que pueden enseñarles, ayudar, ahorrar, otorgar valor y establecer prioridades. Es importante que entiendan que el dinero no sale de un cajero automático por arte de magia, hay un esfuerzo detrás".



Para más, niñez y adolescencia se han convertido en un atractivo segmento de consumo. “Los estímulos de compra empiezan cada vez más temprano. Cuando piden plata, es el momento para educarlos en el valor del dinero. Si ya saben contar, entienden la relación causa-efecto”, destaca Roitstein.



Darles dinero en pequeñas cantidades para que empiecen a visualizar conceptos como el ahorro, es una de las claves.

Elizabeth Schiaffino, diseñadora, de 39 años, cuenta que sus hijos Martina, de 13, e Iván, de 9, tienen relación con el dinero desde la caída de su primer diente. “Les inculcamos el valor del ahorro, les genera sentimientos de responsabilidad".



El más disciplinado es Iván. “Tiene gran sentido del negocio, siempre está viendo qué puede vender para generar más ingresos. Fabricó pulseras con gomita, y las vendía, tomaba pedidos y se lo tomaba como un deber. En otra oportunidad, hicieron una especie de sociedad con la hermana, ella tejía vinchas y él las vendía, yo los estimulo a que lo sigan haciendo”, relata.



Por el lado online, existen herramientas para llevar un control ameno de las finanzas de los chicos. “Muchos juegos en Internet les permiten a los chicos administrar recursos”, cuenta Karin Dorfler, de 45 años, obstetra y madre de tres hijos. “Con mi esposo, buscamos formas prácticas que nos ayuden con su educación”, agrega.



Una popular herramienta financiera para niños es Agent Piggy, que ofrece una plataforma web gratuita en la que los padres pueden pagar una mensualidad a sus hijos.



“Les pueden proponer tareas a cambio de dinero virtual. También crear cuentas de ahorro que no puedan tocar y les generen un interés, una cuenta de gastos que pueda ser controlada y monitoreada por los papás y una para hacer donaciones todos los meses”, explica Pablo Ambram, creador de la plataforma.



“La alfabetización financiera es parte de la formación integral de ciudadanos responsables y muchos padres quieren intervenir a tiempo para evitarles futuros dolores de cabeza a sus hijos”, concluye.



Hay que recordar que los niños aprenden por lo que ven y no por lo que les dicen: administrar bien las finanzas en el hogar es el primer incentivo a que ellos hagan lo mismo.

Un cuento sobre una huerta con actividades didácticas Libro para niños El docente Pablo Echegoyen escribió un breve cuento titulado “La huerta de Germán. Educación financiera para niños” en el que incorpora conceptos como producción, ingresos, gastos, crédito, ahorro, inversión, presupuesto familiar, etc. mediante la historia del productos Germán y su familia y cómo se relacionan con el Estado y el sistema financiero.



El libro tiene cuatro capítulos (sobre la producción de la huerta, el entorno de la misma, el mercado de jugos y el hogar de Germán), cada uno con su consiguiente actividad donde hay que identificar cómo se organiza la producción, calcular ganancias, estimar el ahorro, sumar ingresos y gastos entre otros aspectos.



También contiene definiciones de términos económicos y financieros y una guía para que el niño realice su propio emprendimiento incorporando los conocimientos logrados.



El cuento y sus actividades está pensado para niños entre 9 y 12 años. Según su autor, se puede utilizar en familia o también en clases.



Su costo es de $ 220 y para comunicarse con el autor su correo electrónico es [email protected]

CLAVES Algunos consejos finales sobre educación financiera para niños Explicar cómo funciona la economía familiar

Que sepan de dónde viene el dinero, que el presupuesto familiar no es ilimitado, cuánto esfuerzo cuesta obtenerlo y cómo se reparte en el hogar.



Registrar los gastos

Asignarles una cierta cantidad de dinero mensual o semanal instándolos a llevar un registro de los gastos (un cuaderno, un Excel, etc.)



Evitar comprar todo lo que piden

Con la asignación de cierto monto, que ellos aprendan a priorizar en qué gastan y racionalizar sus presupuestos en metas razonables. Enseñarles que todo no se puede: hay gustos que pueden darse, y otros que hay que posponer por algún motivo.



Comparar

Incentivarlos a que se habitúen a buscar la mejor opción precio-calidad de lo que quieren comprar.



Dar incentivos para el ahorro

Que entiendan la importancia de guardar dinero. Invitarlos a listar las cosas para las que les gustaría ahorrar. Como premio se puede duplicar cada tanto lo que ellos lograron ahorrar

(EN BASE A LA NACIÓN /GDA)