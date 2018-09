Empresa china de streaming musical Tencent reduce a la mitad su Oferta Pública Inicial

La filial del gigante chino de tecnología Tencent Holdings presentó la operación de forma confidencial hace dos semanas ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), según dijeron tres personas con conocimiento de la operación, que será una de las Ofertas Públicas Iniciales (OPI) más grandes de una empresa china en Nueva York este año.



Tencent Music tenía inicialmente la intención de captar hasta US$ 4.000 millones, según fuentes conocedoras de la operación, lo que la habría convertido en el mayor estreno en bolsa de una empresa china en Estados Unidos en 2018 hasta el momento, por delante del grupo de "streaming" iQiyi, que captó US$ 2.420 millones en marzo.



Aquella suma hubiera supuesto una valoración de alrededor de US$ 25.000 millones, según IFR. Las fuentes no revelaron si la reducción del importe que se colocará tiene que ver con una valoración más baja o con que se venderán menos acciones.



Tencent no quiso hacer comentarios. Tencent Music gestiona los proveedores de servicios de música QQ Music, KuGou y Kuwo, que controlan tres cuartas partes del floreciente mercado de "streaming" o emisión de música en continuo en China.



El rápido crecimiento de los servicios de "streaming" en los últimos años ha llevado a una recuperación de la industria mundial de la música grabada, que disfrutó su tercer año de crecimiento positivo de ingresos en 2017, según un informe de la asociación del sector IFPI.



La salida a bolsa de Tencent Music se produce después de la de la plataforma sueca de streaming musical Spotify a principios de este año.