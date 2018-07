Las empresas tradicionales serán las líderes del futuro

“Las empresas de toda la vida están contraatacando, aprendiendo a digitalizar su negocio. Se han dado cuenta de que se puede aprender más fácilmente a ser digital que a ser una compañía de 100 años”, explicó el director mundial de Soluciones y Estrategias de la división consultoría de IBM, Jesús Mantas.



El nuevo estudio Global C-suite, basado en encuestas y entrevistas a más de 12.800 ejecutivos de empresas líderes de todo el mundo, concluye que a las empresas tradicionales ya no les preocupa demasiado la incertidumbre causada por las start up y negocios digitales.



“Hace dos años, cuando preguntábamos a los directivos de dónde iba a venir la innovación en los próximos tres años, el 50% creía que otra industria reinventaría su sector. Ahora, el 72% asegura que son los líderes tradicionales de la industria quienes van a llevar a cabo las mayores innovaciones”, indicó Mantas.



El temor que tenían hace un par de años las compañías empieza a desaparecer gracias a la gran labor por liderar la transformación digital que están llevando a cabo los principales actores empresariales de cada sector de actividad.



“Es curioso que el estudio confirma que ese miedo tan presente hace dos años está cambiando. Son estas compañías que combinan la reinvención y las plataformas digitales con sus datos y el conocimiento que tienen de la industria, las que están llevando a cabo una fórmula de innovación mejor que las que sólo tienen una capa virtual. Estas ofrecen las piezas del puzzle digital pero sin tener el conocimiento de la industria como base”, añade Mantas.



Según el estudio realizado por IBM, el 72% de los directivos consultados considera que las empresas tradicionales están abanderando la disrupción en sus sectores por delante de los recién llegados. Solo el 22% considera que corresponde a las nuevas compañías y a las start up este liderazgo.



Para IBM, en la nueva era digital todas las compañías “necesitarán haber tenido un pasado para tener un futuro”.



En la era digital el poder está en los datos y solamente el 20% de la información es pública y se puede acceder a ella desde Internet, mientras que el 80% restante está en manos de las empresas, en sus flujos de trabajo, en sus bases de datos, en su experiencia. Al aprovechar sus datos, sus décadas de experiencia específica en la industria y unos empleados experimentados con un profundo conocimiento del negocio y sector, las compañías tradicionales están estableciendo nuevos modelos de negocios, habilidades y culturas para convertirse en disruptores, de acuerdo con el análisis de IBM.