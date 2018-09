Acciones de Apple caen por primera vez el mismo día en que presenta un iPhone

Usualmente los papeles de Apple se muestran indiferentes al lanzamiento del nuevo iPhone XS. El mercado reacciona con cautela ante el nuevo producto y prefiere esperar su performance en tiendas. Hoy eso cambió.



Tras el lanzamiento del iPhone XS, la acción de Apple cayó. Es la primera vez en su historia que reduce su valor en bolsa tras anunciar un nuevo smartphone.



Parece que los pocos cambios que presentó el nuevo modelo no fueron suficientes para convencer al índice Nasdaq, pues este también cerró a la baja, arrastrado por el desempeño de la firma de Cupertino.



Los papeles cotizaron a US$ 221.07, una caída de 1.24% o US$ 2.78 al cierre de la plaza bursátil neoyorquina.



Según Techcrunch, la emoción excesiva que precede al evento, sumado a las filtraciones de posibles novedades, eliminan el efecto sorpresa de la presentación de Tim Cook.

RELACIONADAS iPhone: Apple presentó celulares más grandes; sepa cuánto costarán By Florencia Traibel iPhone: Apple presentó celulares más grandes; sepa cuánto costarán iPhone: Apple presentó celulares más grandes; sepa cuánto costarán

Sin novedades, el mercado no reacciona. Si sumamos este factor a la excesiva similitud del aparato con su predecesor, encontramos un Wall Street que prefiere mirar a otro lado.



El anuncio del nuevo teléfono, sin embargo, también impactó a sus principales competidores. La acción de Samsung cayó 1.11%, LG vio un rojo de 0.96%, y Qualcomm bajó 1.05%.



Si bien desde el lanzamiento del primer iPhone, Apple cerraba el mismo día sin cambios, y al día siguiente solía experimentar una ligera baja; en los siguientes dos meses, su cotización se veía impulsada por el nuevo producto.



Cuando mostraron el iPhone X y el iPhone 8, hace un año, su valor bursátil se elevó 9% en el Nasdaq 60 días después. ¿Podrá Apple repetir el hito este año?