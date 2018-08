Las acciones de Apple se disparan y su valor está cerca del billón de dólares

Al cierre de Wall Street, los títulos de la firma californiana se situaron en US$ 201,50 (+5,89%) tras haber alcanzado un máximo en el día de US$ 201,76.



Para que Apple valga un millón de millones en el mercado, sus acciones deben todavía saltar la barrera de los US$ 207,05 puesto que el miércoles informó de que tiene una cifra ajustada de 4.830 millones de papeles.



El fabricante del iPhone está más cerca que nadie de lograr ese hito, por delante de otros gigantes tecnológicos como Amazon y Alphabet, la matriz de Google.



La capitalización de la firma de la manzana ascendía tras finalizar la sesión a US$ 973.200 millones, por delante de Amazon (US$ 877.430 millones), Alphabet (US$ 854.730 millones) y Microsoft (US$ 811.100 millones).



Apple publicó unas cuentas financieras, este martes al cierre bursátil, que daban cuenta de un incremento interanual del 20,6% en sus ganancias durante los primeros nueve meses del año, hasta US$ 45.406 millones.



No obstante, la reacción de los mercados se centró en el tramo de abril a junio, cuando ingresó US$ 53.265 millones, en parte gracias a las "robustas ventas" del iPhone, de los servicios de Apple y de sus productos ponibles.



Aunque en el tercer trimestre la empresa vendió 41,3 millones de unidades de iPhone, casi las mismas que en ese mismo periodo de 2017, la facturación del producto aumentó hasta los US$ 29.906 millones. El precio medio se ha elevado a US$ 724 dólares, principalmente por el modelo iPhone X.



Pese a todo, el hito de llegar al billón de dólares de valor bursátil se reduciría al mercado estadounidense, puesto que hace once años, en 2007, la mayor petrolera china, PetroChina, fue la primera empresa del mundo en lograrlo, en la Bolsa de Shanghái.