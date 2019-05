Acciones de Avon se disparan por posible acuerdo de venta con Natura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las compañías Avon Products Inc y Natura reconocieron que están en conversaciones avanzadas para cerrar un acuerdo que convertirá a Natura en accionista mayoritario del grupo estadounidense de 133 años de historia y que tiene una capitalización de mercado de alrededor US$ 1.400 millones.



Las acciones de Avon se disparaban el miércoles un 10,1% a las 1736 GMT en la bolsa de Nueva York. Los títulos de Natura, en tanto, revirtieron pérdidas iniciales y aumentaban un 5,18%. Natura adquirió The Body Shop de L'Oreal hace dos años por alrededor de US$ 1.000 millones.



Si se concreta la operación con Avon, Natura podría enfrentar algunos desafíos para impulsar una firma que es fuerte en Brasil y otras partes de América Latina, pero ha enfrentado dificultades en los países desarrollados.



Natura está "persiguiendo el objetivo de convertirse en una marca global", dijeron analistas de Brasil Plural, que agregaron que el fabricante de cosméticos tendría que invertir en la marca y en la logística de Avon en Brasil, incluso mientras sigue trabajando para reactivar la marca The Body Shop.



En base a Reuters