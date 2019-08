Acciones del grupo dueño de Peppa Pig suben más de 30% y superan la oferta de Hasbro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las acciones de Entertainment One subían un 35% hasta marcar un máximo histórico, superando el precio de US$ 4.000 millones acordado con el fabricante de juguetes estadounidense Hasbro Inc, en una señal de que los inversores ven posibilidades de una contraoferta.

El acuerdo pactado por el fabricante de los juguetes Nerf y Power Rangers era cuatro veces mayor que la propuesta de 1.000 millones de libras esterlinas (US$ 1.220 millones) presentada en 2016 por la firma británica ITV y que eOne, dueña de la marca Peppa Pig, rechazó por considerar que subvaloraba a la compañía.

Los consejos de las dos compañías dijeron el jueves que habían acordado un precio para la operación de aproximadamente 3.270 millones de libras en efectivo, una operación con la que Hasbro accede a los lucrativos programas de eOne dirigidos a bebés y a niños en edad preescolar.

Según el acuerdo, los accionistas de Entertainment One recibirán 560 peniques por acción, lo que representa una prima del 26,4% sobre el cierre del jueves. En un momento de la sesión del viernes, las acciones de Entertainment One tocaban un récord de 600 peniques.

"Dada la naturaleza del ciclo de contenido actual, en el que hay una serie de grandes empresas emergentes y nuevas plataformas junto con varios grandes operadores tradicionales, no descartamos una oferta competidora por eOne", dijeron los analistas de RBC, que elevaron el objetivo de precio de los títulos.

Las acciones de Entertainment One protagonizaban las subidas en el índice de empresas de mediana capitalización de la Bolsa de Londres con una subida del 35% a 600 peniques.