Acciones de la Juventus suben 5,77% después del fichaje de Cristiano Ronaldo

El fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus de Turín, considerado "el más caro de la historia del fútbol italiano", repercutió en la Bolsa de Milán.



Ello, debido a que ayer, hasta el cierre de la bolsa milanesa, las acciones de la "Juve" cotizaron un alza de 5,77%, traducidas en US$ 1,05 el papel. Ayer, el jugador portugués finalmente oficializó su salida del Real Madrid, después de nueve años en sus filas y 16 trofeos logrados.



Esto ocurrió luego de que alcanzó un acuerdo con la Juventus por US$ 123 millones y un contrato por cuatro años, a razón de US$ 35 millones por temporada.



Las acciones del club italiano comenzaron a subir desde que la prensa italiana deportiva comenzó a rumorear sobre esta adquisición. Es así que el 5 de julio, los papeles del club deportivo reportaron su mayor alza, alcanzando el 11,19% con un precio de US$ 0,96 por cada uno.