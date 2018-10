Las acciones de Twitter con mayor ganancia diaria por aumentos de ventas publicitarias

El fuerte aumento de sus acciones revirtió un desplome del 19% registrado hace tres meses, cuando Twitter impactó a Wall Street con una disminución de sus usuarios.



Esta vez, los inversores dieron la bienvenida a la decisión de Twitter de eliminar las cuentas utilizadas para desinformar, enviar mensajes de odio y otros abusos buscando consolidar una base de usuarios de alta calidad que sea atractiva para los patrocinadores.



"Si se están deshaciendo de 'bots', cuentas falsas y luchando contra los discursos de odio, en realidad es bueno para la salud de la plataforma en general", dijo Brian Wieser, analista de Pivotal Research Group. "Esto ciertamente es más atractivo para los patrocinadores".



Los ingresos publicitarios de Twitter aumentaron un 29% a US$ 650 millones en el tercer trimestre respecto a igual periodo del año anterior, impulsados ​​por la venta de anuncios en transmisiones de distintos eventos.



Eso contribuyó a un aumento similar en los ingresos generales respecto al año anterior a US$ 758 millones, superando la estimación promedio de los analistas de US$ 702,6 millones, según datos de Refinitiv.



La compañía reportó ganancias ajustadas de 21 centavos por acción, muy por encima de la estimación promedio de 14 centavos.



Twitter ha eliminado millones de cuentas sospechosas después de que se utilizaron otras redes sociales en campañas de desinformación para intentar influir en los votantes en la carrera presidencial en Estados Unidos en 2016 y en otros comicios.



