Accionistas de Fox y Disney aprueban acuerdo de compra de activos de cine y TV

Twenty-First Century Fox Inc y Walt Disney Co dijeron el viernes que sus accionistas aprobaron la compra de los activos de películas y televisión del primero por parte del segundo en un acuerdo por 71.000 millones de dólares.



Los resultados fueron anunciados en las reuniones especiales de accionistas de ambas compañías, celebradas en Nueva York.



A las 1727 GMT, las acciones de Fox bajaban un 0,5%, a 45,15 dólares, mientras que las de Disney perdían un 1,18 % a 112,17 dólares.



Disney se vio obligado a mejorar su oferta el mes pasado, después de que Comcast Corp, la mayor empresa de televisión por cable en Estados Unidos, realizó una oferta de 66.000 millones de dólares por los conocidos programas de televisión y franquicias de películas de Fox, como "X-Men" y "The Simpsons".



La puja entre Comcast y Disney fue parte de una batalla mayor en la industria del entretenimiento, mientras empresas de medios gastan decenas de miles de millones de dólares en negocios para competir con Netflix Inc y Amazon.com Inc .



La semana pasada, Comcast abandonó su oferta por los estudios de cine y televisión de Fox, además de sus redes de cable y sus negocios televisivos internacionales.

RELACIONADAS Comcast cede en la batalla frente a Disney por los activos de Fox By Elisa Tuyare Comcast cede en la batalla frente a Disney por los activos de Fox Comcast cede en la batalla frente a Disney por los activos de Fox Guerra de ofertas entre Fox y Comcast para comprar cadena británica Sky By Elisa Tuyare Guerra de ofertas entre Fox y Comcast para comprar cadena británica Sky Guerra de ofertas entre Fox y Comcast para comprar cadena británica Sky

La oferta en efectivo y acciones de Disney ya ha recibido la aprobación de los reguladores estadounidenses. En un acuerdo con el Departamento de Justicia, Disney, dueño de la red deportiva ESPN, dijo que desinvertirá las 22 redes regionales deportivas de Fox.



Disney necesita aún la aprobación del acuerdo en más de una decena de países, incluido China, Rusia y los reguladores de la Unión Europea.